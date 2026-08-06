Видел последний бой своего брата в прямом эфире: штурм бойцов бригады "Помста" на Лиманском направлении

Журналисты обнародовали реконструкцию одного из самых тяжелых штурмов на фронте, в ходе которого пограничник Юрий "Золотарь" ценой собственной жизни обеспечил отход сослуживцев под непрерывными атаками российских дронов и артиллерии.

Об этом говорится в материале "Украинского свидетеля", передает Цензор.НЕТ.

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Так, журналистам удалось благодаря беседам с непосредственными участниками событий и уникальным кадрам с GoPro воссоздать историю одного сверхсложного штурма.

Командир подразделения с позывным "Фанат" получил приказ собрать две группы и выдвинуться на участок, где закрепился враг и вел наблюдение. Среди тех, кто отправился на задание, были опытные бойцы - "Лис", "Мага" и Юрий с псевдонимом "Золотарь".

Подробности операции

Юрий во время полномасштабного вторжения получил тяжелое ранение и лишился глаза. Ему установили стеклянный протез и комиссовали. Однако он убедил командование подразделения и вернулся в строй.

"В тот день за его действиями с воздуха, через камеру дрона, наблюдал двоюродный брат – заместитель начальника заслона – Ювелир.

Путь к цели составлял более десяти километров пешком по местности, которая просматривалась противником. Вражеский разведчик заметил первую группу еще на подходе, а когда вышла вторая – россияне взяли ее под полный огневой контроль. Фактически, бойцы пришли туда, где их уже ждали", – говорится в материале.

На видео запечатлены непрерывные взрывы и тяжелое дыхание бойцов.

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Фанатик рассказал, что россияне запустили "карусель" FPV-дронов, в частности, на оптоволокне. Бойцы сбивали один беспилотник, а на них уже летел следующий. Параллельно враг обстреливал группу из минометов и артиллерии.

Боец с позывным Лис получил осколочное ранение в ногу, но продолжил двигаться. В разгар боя, когда на группу летел очередной дрон, при попытке сбить его его помповое ружье заклинило.

Также ранение получил боец Мага, который смог самостоятельно откатиться и оказать себе первую помощь.

Во время отхода вражеский снаряд попал в дерево рядом с бойцами. Осколок тяжело ранил Юрия (Золотаря) в ногу, началось сильное кровотечение. Побратимы под непрерывной атакой дронов наложили ему жгут и пытались эвакуировать, но Юрий получил еще одно ранение.

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Понимая, что шансов выбраться всем вместе почти нет, Юрий сделал свой последний выбор: "Отходите, я прикрою!" Несмотря на тяжелые ранения, он остался один против вражеских беспилотников, чтобы дать побратимам шанс на спасение. Юрий сбивал дроны, пока мог держать оружие. Он погиб, до последнего прикрывая отход группы.

Воин с позывным "Ювелир" видел этот последний бой своего брата в прямом эфире

Мага и Лис смогли добраться до укрытия, откуда их впоследствии эвакуировали.

Юрию (Золотарю) было 34 года. Вражеские обстрелы не позволяли эвакуировать тело павшего Героя. В конце концов, благодаря успешной миссии с участием НРК, тело Юрия удалось забрать с поля боя. Похоронили Юрия в поселке Чинадиево Закарпатской области.

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