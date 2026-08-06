Бачив останній бій свого брата наживо: Штурм бійців бригади "Помста" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Журналісти оприлюднили реконструкцію одного з найважчих штурмів на фронті, під час якого прикордонник Юрій (Золотар) ціною власного життя забезпечив відхід побратимів під безперервними атаками російських дронів та артилерії.

Про це йдеться в матеріалі "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, журналістам вдалося завдяки розмовам з безпосередніми учасниками подій та унікальним кадрам з GoPro відтворити історію одного надважкого штурму.

Командир підрозділу із позивним Фанат отримав наказ зібрати дві групи та висунутися на ділянку, де закріпився ворог і вів спостереження. Серед тих, хто пішов на завдання, були досвідчені бійці – Лис, Мага та Юрій на псевдо Золотар.

Подробиці операції

Юрій під час повномасштабного вторгнення дістав важке поранення і втратив око. Йому встановили скляний протез і комісували. Проте він переконав командування підрозділу і повернувся в стрій.

"Того дня за його діями з повітря, через камеру дрона, спостерігав двоюрідний брат – заступник начальника застави - Ювелір.

Шлях до цілі складав понад десять кілометрів пішки місцевістю, яка проглядалася противником. Ворожий розвідник помітив першу групу ще на підході, а коли вийшла друга – росіяни взяли її під повний вогневий контроль. Фактично, бійці прийшли туди, де їх вже чекали", - йдеться в матеріалі.

На відео зафіксовано безперервні вибухи та важке дихання бійців.

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Фанат розповів, що росіяни запустили "карусель" FPV-дронів, зокрема, на оптоволокні. Бійці збивали один безпілотник, а на них вже летів наступний. Паралельно ворог "крив" групу з мінометів та артилерії.

Боєць із позивним Лис дістав осколкове поранення в ногу, але продовжив рухатися. У розпал бою, коли на групу летів черговий дрон, під час спроби збиття його помпову рушницю заклинило.

Також поранення дістав боєць Мага, який зміг самостійно відкотитися та надати собі першу допомогу.

Під час відходу ворожий снаряд влучив у дерево поруч із бійцями. Осколок тяжко поранив у ногу Юрія (Золотаря), почалася сильна кровотеча. Побратими під безперервною атакою дронів наклали йому джгут і намагалися евакуювати, але Юрій отримав ще одне поранення.

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Розуміючи, що шансів вийти всім разом майже немає, Юрій зробив свій останній вибір: "Відтягуйтесь, я прикрию!" Попри важкі поранення, він залишився один проти ворожих безпілотників, щоб дати побратимам шанс на порятунок. Юрій збивав дрони, поки міг тримати зброю. Він загинув, до останнього прикриваючи відхід групи.

Воїн з позивним Ювелір бачив цей останній бій свого брата наживо

Мага та Лис змогли дістатися укриття, звідки їх згодом евакуювали.

Юрію (Золотарю) було 34 роки. Ворожі обстріли не дозволяли евакуювати тіло полеглого Героя. Зрештою, завдяки успішній місії за участю НРК, тіло Юрія вдалося забрати з поля бою. Поховали Юрія в селищі Чинадієво Закарпатської області.

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