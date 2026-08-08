Спецназовцы ГУР устроили ад для оккупантов на Запорожье: уничтожена пехота, орудия и логистика врага. ВИДЕО
Спецназовцы ГУР устроили настоящий ад для оккупантов на Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Детали блестящей операции
"Кадры совершенства, согревающие душу — спецназовцы Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины уничтожают российскую пехоту, вражеские орудия, транспорт, дроны и объекты логистики оккупантов", — говорится в сообщении.
"Как захватчики ползают на коленях и в последний раз сожалеют о своем участии в преступной войне против Украины, а также другие зрелищные эпизоды боевой работы разведчиков на Запорожском направлении за последние две недели — смотрите в видео. Вооруженная борьба продолжается!", — добавили в ГУР.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль