Спецназовцы ГУР устроили ад для оккупантов на Запорожье: уничтожена пехота, орудия и логистика врага. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР устроили настоящий ад для оккупантов на Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

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Детали блестящей операции

"Кадры совершенства, согревающие душу — спецназовцы Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины уничтожают российскую пехоту, вражеские орудия, транспорт, дроны и объекты логистики оккупантов", — говорится в сообщении.

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"Как захватчики ползают на коленях и в последний раз сожалеют о своем участии в преступной войне против Украины, а также другие зрелищные эпизоды боевой работы разведчиков на Запорожском направлении за последние две недели — смотрите в видео. Вооруженная борьба продолжается!", — добавили в ГУР.

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