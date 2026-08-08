Спецпризначенці ГУР влаштували пекло для окупантів на Запоріжжі: знищено піхоту, гармати та логістику ворога. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР влаштували пекло для окупантів на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

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Деталі блискучої операції

" Кадри досконалості, що гріють душу - спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України нищать російську піхоту, ворожі гармати, транспорт, дрони та об’єкти логістики окупантів", - йдеться у повідомленні.

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"Як загарбники повзають навколішки та востаннє шкодують про свою участь у злочинній війні проти України, а також іншівидовищні епізоди бойової роботи розвідників на Запорізькому напрямку за минулі два тижні - дивіться у відео. Збройна боротьба триває!", - додали в ГУР.

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