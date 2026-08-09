Более 1560 дронов, 1540 кассетных боеприпасов и 61 ракету выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский

Россия продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины с использованием дронов, авиабомб и ракет, в том числе баллистических.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Баллистический террор РФ

Так, Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает делать ставку на баллистический террор, который не ограничивается одним городом или населенным пунктом.

"Только за эту неделю против Украины было применено 61 ракета различных типов, в том числе 56, летящих по баллистической траектории. Также было задействовано более 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб", - сообщил он.

Президент добавил, что каждый такой удар по жизни снова и снова напоминает: нужно больше давления, больше санкций против России и больше противовоздушной защиты для Украины

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Новые удары РФ

Зеленский отметил, что были доклады Сергея Корецкого, Михаила Драпатого и Виктора Микиты о последствиях российских ударов по Одессе, Харькову, Павлограду и другим нашим регионам.

В Одессе и области продолжаются ремонтные работы, чтобы восстановить электроснабжение населения после жестокого удара по энергетике. Все необходимые службы задействованы, работы будут продолжаться столько, сколько потребуется. Этой ночью также были повреждены жилые дома и порт. Именно так россияне систематически ведут войну против продовольственной безопасности мира. На данный момент известно о восьми пострадавших. Всем оказывается помощь.

В Харькове прямым попаданием дрона разрушены четыре этажа обычного жилого многоэтажного дома. Десятки людей ранены, двое погибли.

В Павлограде был нанесен крайне жестокий удар вблизи торгового центра и по объектам энергетики. В городе девять пострадавших, среди них четверо детей.

Также были нанесены удары по Житомирской, Николаевской, Киевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областям, Запорожью и Донецкой области.

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