Понад 1560 дронів, 1540 КАБів та 61 ракету випустила РФ по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Росія продовжує атакувати населені пункти України із застосуванням дронів, авіабомб та ракет, зокрема балістичних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Балістичний терор РФ

Так, Зеленський наголосив, що Росія продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою.

"Тільки за цей тиждень проти України застосували 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Були також понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб", - повідомив він.

Президент додав, що кожен такий удар проти життя нагадує знову і знову: потрібно більше тиску, більше санкцій проти Росії і більше протиповітряного захисту для України

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Нові удари РФ

Зеленський зазначив, що були доповіді Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Віктора Микити щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду й інших наших регіонах.

В Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям електропостачання після жорстокого удару по енергетиці. Всі необхідні служби залучені, роботи триватимуть стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих. Всім надається допомога.

У Харкові прямим влучанням дрона зруйновано чотири поверхи звичайної житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранено, є двоє загиблих.

У Павлограді був абсолютно жорстокий удар поблизу торговельного центру та по енергетиці. Дев’ять постраждалих у місті, серед них чотири дитини.

Були також удари по Житомирщині, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Запоріжжі та Донеччині.

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