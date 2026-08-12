Рашист из мобильной огневой группы снял на видео неудачную попытку сбить украинский дрон над колонной своих грузовиков. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист из мобильной огневой группы запечатлел момент атаки украинских БПЛА на российскую логистику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались сбить украинский дрон прямо над дорогой, по которой двигались автомобили и грузовики.

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В результате оккупантам не удалось уничтожить цель - беспилотник пролетел мимо мобильной огневой группы и изменил направление удара.

В подписи к видео отмечается, что российским водителям грузовиков приходится маневрировать и надеяться, что при попытке сбить украинский дрон оккупанты не попадут в собственную технику.

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