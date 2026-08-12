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Рашист із мобільної вогневої групи зафільмував невдалу спробу збити український дрон над колоною власних вантажівок. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист із мобільної вогневої групи зафільмував момент атаки українських БпЛА по російській логістиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися збити український дрон просто над дорогою, якою рухалися автівки та вантажівки.
У результаті окупантам не вдалося знищити ціль - безпілотник пролетів повз мобільну вогневу групу та змінив напрямок удару.
У дописі до відео зазначається, що російським водіям вантажівок доводиться маневрувати та сподіватися, що під час спроби збити український дрон окупанти не влучать у власну техніку.
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