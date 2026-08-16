Более 1550 дронов, почти 1560 КАБ и 62 ракеты выпустила РФ по Украине в течение недели, — Зеленский. ВИДЕО

В течение недели под ударами вражеских дронов, беспилотных летательных аппаратов и ракет, большинство из которых баллистические, находились 13 областей Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковали россияне

"Только в течение этой недели 13 областей подверглись ударам. Враг выпустил по нашим городам и населенным пунктам более 1550 ударных дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты", — говорится в сообщении.

По словам президента, большинство из примененных ракет — баллистические ракеты различных типов.

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Ночные и утренние обстрелы

Также президент отметил, что в Киеве и области россияне ранили шестерых человек. Под ударами баллистических ракет также оказались Кременчуг и Кривой Рог. В Кривом Роге двое погибли и еще 14 человек пострадали. Есть погибший в Сумах.

"Везде, куда россияне дотягиваются своей баллистикой, они бьют по гражданской инфраструктуре. Мои соболезнования родным и близким", — добавил Зеленский.

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Россию нужно остановить

Зеленский поблагодарил все службы — подразделения ГСЧС, полицию, медиков, — которые первыми прибывают на места атак, помогают людям, оперативно принимают меры по спасению и восстановлению жизни.

"Очень важно, чтобы эта самоотдача наших людей дополнялась новыми шагами партнеров по защите неба. Когда северокорейская баллистика разрушает инфраструктуру и уносит жизни здесь, в Европе, нельзя допускать, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах. Защита жизни необходима. Россию нужно остановить. Новые пакеты — это буквально спасенные жизни и защищенная инфраструктура каждый день. Спасибо каждому партнеру, который в этом помогает", — подчеркнул он.

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