Понад 1550 дронів, майже 1560 КАБів та 62 ракети випустила РФ по Україні протягом тижня, - Зеленський. ВIДЕО
Упродовж тижня під ударами ворожих дронів, КАБів та ракет, більшість із яких – балістичні, перебували 13 областей України.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Чим били росіяни
"Лише протягом цього тижня 13 областей були під ударами. Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, більшість із застосованих рекет – балістика різних типів.
Нічні та ранкові обстріли
Також президент зазначив, що у Києві та області росіяни поранили шістьох людей. Під ударами балістикою також були Кременчук і Кривий Ріг. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах.
"Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. Мої співчуття рідним та близьким", - додав Зеленський.
Росію потрібно зупинити
Зеленський подякував усім службам – підрозділам ДСНС, поліції, медикам, – які першими прибувають на місця атак, допомагають людям, швидко спрацьовують на порятунок і відновлення життя.
"Дуже важливо, щоб ця самовідданість наших людей доповнювалася новими кроками партнерів для захисту неба. Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах. Захист життя потрібен. Росію потрібно зупинити. Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день. Дякую кожному партнеру, який із цим допомагає", - наголосив він.
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