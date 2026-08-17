Пограничные дронщики поразили 13 укрытий оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Операторы дронов пограничного подразделения поразили 13 укрытий российских военных на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки операторы дронов обнаружили вражеские укрытия и нанесли по ним серию ударов.
Пограничники отмечают, что уничтожение укрытий не позволяет противнику накапливать личный состав и вести огонь по позициям Сил обороны.
Кадры украинские защитники обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль