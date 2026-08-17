Пограничные дронщики поразили 13 укрытий оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения поразили 13 укрытий российских военных на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки операторы дронов обнаружили вражеские укрытия и нанесли по ним серию ударов.

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Пограничники отмечают, что уничтожение укрытий не позволяет противнику накапливать личный состав и вести огонь по позициям Сил обороны.

Кадры украинские защитники обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

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