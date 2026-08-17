РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10640 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
262 0

Пограничные дронщики поразили 13 укрытий оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов пограничного подразделения поразили 13 укрытий российских военных на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе аэроразведки операторы дронов обнаружили вражеские укрытия и нанесли по ним серию ударов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пограничники отмечают, что уничтожение укрытий не позволяет противнику накапливать личный состав и вести огонь по позициям Сил обороны.

Кадры украинские защитники обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уцелевший оккупант с оторванными ногами выползает из горящего укрытия, пьет из бутылки и ложится на спину. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Оккупанты спрятали технику под мостом, но украинские дронари их выследили: "Все, пизд#ц, сработало". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23966) Госпогранслужба (7437) пограничники (1814) уничтожение (10550) аэроразведка (53)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 