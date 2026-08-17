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Прикордонні дронарі уразили 13 укриттів окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу уразили 13 укриттів російських військових на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки дронарі виявили ворожі схованки та завдали по них низки ударів.

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Прикордонники зазначають, що знищення укриттів не дозволяє противнику накопичувати особовий склад і вести вогонь по позиціях Сил оборони.

Кадри українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

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