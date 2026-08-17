Прикордонні дронарі уразили 13 укриттів окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного підрозділу уразили 13 укриттів російських військових на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки дронарі виявили ворожі схованки та завдали по них низки ударів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Прикордонники зазначають, що знищення укриттів не дозволяє противнику накопичувати особовий склад і вести вогонь по позиціях Сил оборони.

Кадри українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий окупант із відірваними ногами виповзає із палаючого сховку, п’є із пляшки і лягає горілиць. ВIДЕО 18+

Дивіться також: Окупанти сховали техніку під мостом, але українські дронарі їх вистежили: "Все, пизд#ц, сработало". ВIДЕО