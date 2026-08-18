Беспилотники атаковали позицию оккупантов после того, как россиянин перепутал дроны и жестами попросил у БПЛА сигареты. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись боевых действий украинских аэроразведчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военнослужащий перепутал украинский беспилотник со своим и жестами попросил у него сигареты, чтобы закурить.
Операторы украинского дрона в ответ атаковали позицию россиян.
"Курение убивает". Небо над фронтом настолько заполнено дронами, что российский солдат просто перепутал свою "птичку" с чужой. У своей он попросил сбросить сигареты, а чужая (как оказалось) дала прикурить. Кадры бойцов 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Совместная работа 1-го ББпС "Nebula" 119-й ОБр ТрО (экипажи "Мяу", "Джунгли") и рБпАК 54-й ОРБ (экипажи "BRAVO", "Лютый", "LAYS")", — отмечается в комментарии к видео.
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