Оккупант за мгновение до смерти тщетно пытается попасть автоматом в украинский дрон. ВИДЕО
Украинские операторы ударных беспилотников продолжают демонстрировать точность при уничтожении российских захватчиков на открытой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры боевой работы пилотов подразделения "Wormbusters" из состава 414-й отдельной бригады Сил беспилотных систем (СБС).
На обнародованной видеозаписи видно, как российский оккупант при приближении украинского FPV-дрона начинает бежать по полю и отчаянно пытается сбить беспилотник из автоматического оружия.
Когда дрон подлетел вплотную, у россиянина, вероятно, закончились патроны, и он за мгновение до смерти бросил свой автомат прямо в БПЛА. Однако это не спасло захватчика.
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