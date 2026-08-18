Окупант за мить до смерті марно намагається влучити автоматом в український дрон. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати точність під час знищення російських загарбників на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри бойової роботи пілотів підрозділу "Wormbusters" зі складу 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем (СБС).

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На оприлюдненому відеозаписі видно, як російський окупант під час наближення українського FPV-дрона починає бігти полем і відчайдушно намагається збити безпілотник із автоматичної зброї.

Коли дрон підлетів впритул, у росіянина, ймовірно, закінчилися набої, і він за мить до смерті кинув свій автомат прямо у БпЛА. Проте це не врятувало загарбника.

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