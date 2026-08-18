УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12370 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 867 6

Окупант за мить до смерті марно намагається влучити автоматом в український дрон. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників продовжують демонструвати точність під час знищення російських загарбників на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри бойової роботи пілотів підрозділу "Wormbusters" зі складу 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем (СБС).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюдненому відеозаписі видно, як російський окупант під час наближення українського FPV-дрона починає бігти полем і відчайдушно намагається збити безпілотник із автоматичної зброї.

Коли дрон підлетів впритул, у росіянина, ймовірно, закінчилися набої, і він за мить до смерті кинув свій автомат прямо у БпЛА. Проте це не врятувало загарбника.

Дивіться: Скид із дрона Vampire пілотами "Фенікса" відкинув рашиста на кілька метрів убік. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант намагався втекти від дрона-"ждуна" "Птахів Мадяра", але не встиг добігти до укриття. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22114) знищення (10860) дрони (8666) 414 Птахи Мадяра (220)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 