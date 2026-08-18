Безпілотники атакували позицію окупантів після того, як росіянин сплутав дрони і жестами попросив у БПЛА цигарок. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис бойової роботи українських аеророзвідників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовослужбовець переплутав український безпілотник із власним і жестами попросив у нього цигарки, аби закурити.

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Оператори українського дрона у відповідь атакували позицію росіян.

"Паління вбиває. Небо над фронтом настільки заповнене дронами, що російський солдат просто переплутав свою "пташку" з чужою. У своєї він попросив скинути цигарки, а чужа (як виявилося) дала прикурити. Кадри воїнів 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Спільна робота 1-го ББпС "Nebula" 119 ОБр ТрО (екіпажі "Мяу", "Джунглі") та рБпАК 54 ОРБ (екіпажі "BRAVO", "Лютий", "LAYS")", - зазначається у коментарі до відео.

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