Безпілотники атакували позицію окупантів після того, як росіянин сплутав дрони і жестами попросив у БПЛА цигарок. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис бойової роботи українських аеророзвідників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовослужбовець переплутав український безпілотник із власним і жестами попросив у нього цигарки, аби закурити.
Оператори українського дрона у відповідь атакували позицію росіян.
"Паління вбиває. Небо над фронтом настільки заповнене дронами, що російський солдат просто переплутав свою "пташку" з чужою. У своєї він попросив скинути цигарки, а чужа (як виявилося) дала прикурити. Кадри воїнів 119-ї окремої бригади територіальної оборони. Спільна робота 1-го ББпС "Nebula" 119 ОБр ТрО (екіпажі "Мяу", "Джунглі") та рБпАК 54 ОРБ (екіпажі "BRAVO", "Лютий", "LAYS")", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль