Дрон-перехватчик STING уничтожил российский ZALA Z-20 на рекордной высоте более 7,4 км. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинские пилоты установили новые рекорды по высоте сбивания российских БПЛА с помощью скоростных дронов-перехватчиков Sting.

Об этом проекту "Индустриїія дронів" на Цензор.НЕТ сообщили в компании "Дикі Шершні", которая производит этот перехватчик.

В начале августа пилот Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины (ЦСО "Альфа" СБУ) поразил вражескую цель на высоте 6 955 метров. А уже через неделю экипаж "Клевер" отряда беспилотных систем "Гром" 27-го отдельного полка Национальной гвардии имени князя Святослава Ярославовича (27 ОП НГУ) перехватил российский БПЛА на высоте 7 472 метров.

Предыдущий рекорд по высоте пораженной цели установил 105-й пограничный отряд имени князя Владимира Великого Госпограничной службы, бойцы которого уничтожили российский беспилотник на высоте 6 858 метров.

Охота на ZALA Z-20

Напомним, в течение последних месяцев успешные сбивания вражеских целей перехватчиками Sting регулярно фиксируются на высотах 6-7 километров.

Большинство уничтоженных целей - это российские разведывательные БПЛА ZALA Z-20. Враг направляет их все выше, пытаясь скрыться от украинской ПВО. Впрочем, мастерство пилотов Sting доказывает: в украинском небе безопасных мест для оккупантов нет.

Стоимость одного беспилотника ZALA Z-20 оценивается в 200 тыс. долларов. Следовательно, уничтожение каждого такого российского БПЛА наносит ощутимый ущерб врагу, и что важнее - нивелирует попытки оккупантов проводить аэроразведку и корректировать свои удары.

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Напомним, помимо уничтожения вражеских разведчиков, скоростной дрон-перехватчик Sting с осени прошлого года неизменно занимает первое место по количеству сбитых российских беспилотников типа "Шахед". По подтвержденным данным, с начала 2026 года с помощью этих перехватчиков боевые подразделения Сил обороны уничтожили более 11 000 российских беспилотников "Шахед"/"Герань" и "Гербера" различных модификаций, в том числе реактивных. Только в течение июля было поражено более 2000 вражеских целей такого типа.

О компании "Дикі Шершні"

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) - украинская MilTech-компания, занимающаяся разработкой и производством беспилотных систем.

"Дикі Шершні" стояли у истоков применения FPV-дронов в боевых целях и разработали самый эффективный скоростной дрон-перехватчик Sting для уничтожения вражеских беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Его появление фактически сформировало нишу дронов-перехватчиков в Украине.

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Компания сочетает лидерство в этой категории с экосистемой боевых дронов и инновационными технологиями связи, которые позволят пилотам управлять дронами дистанционно.

Сейчас дроны, произведенные "Дикими Шершнями", используют более 100 подразделений Сил обороны: ВСУ, Нацгвардии, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны, Воздушных Сил и Госпограничной службы.

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