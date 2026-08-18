Дрон-перехоплювач STING знищив російський ZALA Z-20 на рекордній висоті понад 7,4 км. ВIДЕО

Індустрія дронів

Українські пілоти встановили нові рекорди за висотою збиття російських БпЛА швидкісними дронами-перехоплювачами Sting.

Про це проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ повідомили в компанії "Дикі Шершні", яка виготовляє цей перехоплювач.

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На початку серпня пілот Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (ЦСО "Альфа" СБУ) уразив ворожу ціль на висоті 6 955 метрів. А вже за тиждень екіпаж "Клевер" загону безпілотних систем "Грім" 27-го окремого полку Нацгвардії імені князя Святослава Ярославовича (27 ОП НГУ) перехопив російський БпЛА на висоті 7 472 метрів.

Попередній рекорд висоти ураженої цілі встановив 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого Держприкордонслужби, бійці якого знищили російський безпілотник на висоті 6 858 метрів.

Полювання на ZALA Z-20

Нагадаємо, протягом останніх місяців успішні збиття ворожих цілей перехоплювачами Sting регулярно фіксуються на висотах 6-7 кілометрів.

Більшість ліквідованих цілей – це російські розвідувальні БпЛА ZALA Z-20. Ворог спрямовує їх усе вище, намагаючись сховатися від української ППО. Втім, майстерність пілотів Sting доводить: в українському небі безпечних місць для окупантів немає.

Вартість одного безпілотника ZALA Z-20 оцінюється у $200 тис. Відтак, знищення кожного такого російського БпЛА завдає відчутних збитків ворогу, і що важливіше – нівелює спроби окупантів проводити аеророзвідку та коригувати свої удари.

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Нагадаємо, окрім знищення ворожих розвідників, швидкісний дрон-перехоплювач Sting з осені минулого року незмінно обіймає перше місце за кількістю збитих російських безпілотників типу "Шахед". За підтвердженими даними, від початку 2026 року за допомогою цих перехоплювачів бойові підрозділи Сил оборони знищили понад 11 000 російських безпілотників "Шахед"/"Герань" та "Гербера" різних модифікацій, зокрема реактивних. Лише протягом липня було уражено понад 2000 ворожих цілей такого типу.

Про компанію "Дикі Шершні"

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем.

"Дикі Шершні" стояли біля витоків застосування FPV-дронів у бойових цілях і розробили найефективніший швидкісний дрон-перехоплювач Sting для знищення ворожих безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Його поява фактично сформувала нішу дронів-перехоплювачів в Україні.

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Компанія поєднує лідерство у цій категорії з екосистемою бойових дронів та інноваційними технологіями зв'язку, які дозволять пілотам керувати дронами дистанційно.

Зараз вироблені "Дикими Шершнями" дрони використовують понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних Сил та Держприкордонної служби.

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