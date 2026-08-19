На московских АЗС снова ввели ограничения на продажу топлива: россияне дерутся в очередях за бензином. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка запечатлела конфликт на одной из московских АЗС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель такси "Яндекс" пытался заправить автомобиль без очереди, чем возмутил других россиян, которые с самого утра ждали топлива.
В результате водитель такси начал наезжать автомобилем на другого водителя, который встал перед его транспортным средством.
На фоне дефицита топлива в регионах РФ россияне все чаще устраивают драки в длинных очередях за бензином.
Ограничения на продажу топлива
Согласно данным, приведенным в подписи к видео, на АЗС Москвы вновь ввели ограничения на продажу топлива.
В частности, на АЗС "Газпромнафты" одному человеку продают не более 40 литров топлива, а на "Татнефти" — до 50 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.
При этом отмечается, что бензин А-95 на московских АЗС найти практически невозможно.
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