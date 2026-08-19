На московських АЗС знову ввели обмеження на продаж пального: росіяни б’ються в чергах за бензином. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка зафільмувала конфлікт на одній із московських АЗС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій таксі "Яндекс" намагався заправити автомобіль без черги, чим обурив інших росіян, які ще з самого ранку чекали на пальне.
У результаті водій таксі почав наїжджати автомобілем на іншого водія, який став перед його транспортним засобом.
На тлі дефіциту пального в регіонах РФ росіяни дедалі частіше влаштовують бійки у довжелезних чергах за бензином.
Обмеження продажу пального
За даними, наведеними у дописі до відео, на АЗС Москви знову запровадили обмеження на продаж пального.
Зокрема, на АЗС "Газпромнафти" одній людині продають не більше 40 літрів пального, а на "Татнафті" - до 50 літрів бензину та 60 літрів дизельного пального.
Водночас зазначається, що бензин А-95 на московських АЗС знайти майже неможливо.
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