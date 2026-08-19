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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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На московських АЗС знову ввели обмеження на продаж пального: росіяни б’ються в чергах за бензином. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка зафільмувала конфлікт на одній із московських АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій таксі "Яндекс" намагався заправити автомобіль без черги, чим обурив інших росіян, які ще з самого ранку чекали на пальне.

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У результаті водій таксі почав наїжджати автомобілем на іншого водія, який став перед його транспортним засобом.

На тлі дефіциту пального в регіонах РФ росіяни дедалі частіше влаштовують бійки у довжелезних чергах за бензином.

Обмеження продажу пального

За даними, наведеними у дописі до відео, на АЗС Москви знову запровадили обмеження на продаж пального.

Зокрема, на АЗС "Газпромнафти" одній людині продають не більше 40 літрів пального, а на "Татнафті" - до 50 літрів бензину та 60 літрів дизельного пального.

Водночас зазначається, що бензин А-95 на московських АЗС знайти майже неможливо.

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АЗС (658) бензин (454) дефіцит (357) москва (1200) паливо (559)
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Топ коментарі
+7
Да хіба то б'ються,упав кацап
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19.08.2026 17:23 Відповісти
+6
Треба, щоб кацапня почала переїжджати один одного
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19.08.2026 17:33 Відповісти
+5
дайте їм Парабелуми
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19.08.2026 17:30 Відповісти

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