Оккупант сидит и дремлет на опушке леса за мгновение до прилета украинского дрона. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись боевой работы операторов беспилотников 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ", на которой запечатлена ликвидация оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, накадрах с камеры разведывательного дрона запечатлен россиянин, сидящий на опушке леса и дремающий, время от времени поднимая и опуская голову.
Через мгновение после этого в захватчика на высокой скорости врезается украинский дрон-камикадзе.
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