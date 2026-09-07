Оккупант сидит и дремлет на опушке леса за мгновение до прилета украинского дрона. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись боевой работы операторов беспилотников 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ", на которой запечатлена ликвидация оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, накадрах с камеры разведывательного дрона запечатлен россиянин, сидящий на опушке леса и дремающий, время от времени поднимая и опуская голову.

Через мгновение после этого в захватчика на высокой скорости врезается украинский дрон-камикадзе.

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