Окупант сидячи куняє на узліссі за мить до прильоту українського дрона. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис бойової роботи операторів безпілотників 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", на якому зафільмовано ліквідацію окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах із камери розвідувального дрона зафіксовано росіянина, який сидить на узліссі та дрімає, час від часу піднімаючи та опускаючи голову.

За мить після цього у загарбника на високій швидкості влучає український дрон-камікадзе.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться: Дрони "Hornet" загону "Туман" 1-го корпусу НГУ "Азов" знищили 15 одиниць ворожої техніки на Донецькій окружній дорозі. ВIДЕО