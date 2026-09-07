Пограничники подразделения "Апекс" уничтожили 3 НРК, квадроцикл и мотоцикл оккупантов
Пограничники подразделения "Апекс" бригады "Форпост" уничтожили вражеские наземные роботизированные комплексы, квадроцикл и замаскированный мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили логистические НРК противника во время выполнения российскими военными своих задач.
В результате боевых действий былиуничтожены3 наземных роботизированных комплекса, что позволило сорвать логистику противника.
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