Пограничники подразделения "Апекс" уничтожили 3 НРК, квадроцикл и мотоцикл оккупантов

Пограничники подразделения "Апекс" бригады "Форпост" уничтожили вражеские наземные роботизированные комплексы, квадроцикл и замаскированный мотоцикл на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили логистические НРК противника во время выполнения российскими военными своих задач.

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В результате боевых действий былиуничтожены3 наземных роботизированных комплекса, что позволило сорвать логистику противника.

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