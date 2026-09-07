Прикордонники підрозділу "Апекс" знищили 3 НРК, квадроцикл та мотоцикл окупантів. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили ворожі наземні роботизовані комплекси, квадроцикл та замаскований мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили логістичні НРК противника під час виконання російськими військовими своїх завдань.
У результаті бойової роботи було знищено 3 наземні роботизовані комплекси, що дозволило зірвати логістику противника.
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