Прикордонники підрозділу "Апекс" знищили 3 НРК, квадроцикл та мотоцикл окупантів. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Апекс" бригади "Форпост" знищили ворожі наземні роботизовані комплекси, квадроцикл та замаскований мотоцикл на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили логістичні НРК противника під час виконання російськими військовими своїх завдань.

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У результаті бойової роботи було знищено 3 наземні роботизовані комплекси, що дозволило зірвати логістику противника.

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