Бойцы 147-й бригады выполнили 131 логистическую миссию с помощью НРК "Термит"

На Покровском и Константиновском направлениях военнослужащие 147-й отдельной артиллерийской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ активно используют наземные роботизированные комплексы для выполнения логистических задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только в течение августа экипажи НРК "Термит" и других роботизированных комплексов обеспечения успешно выполнили 131 логистическую миссию.

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РКК всё чаще используют для доставки воды, продовольствия, топлива, боеприпасов и другого необходимого имущества.

Это позволяет снизить риски для военнослужащих, ведь передвижение людей по этим маршрутам происходит под постоянной угрозой ударов вражеских FPV-дронов.

Видеозапись бойцы опубликовали в соцсетях.

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