В Лозовой школьницы танцевали под русскую музыку на Аллее Славы: родителей привлекут к ответственности. ВИДЕО

В Лозовой в Харьковской области две несовершеннолетние девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников и снимали это на видео. Полиция установила личности школьниц и составила административные протоколы в отношении их родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Танцевали под российскую музыку на Аллее Славы

Ювенальные полицейские установили личности двух школьниц, которые танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников, размещенных на Аллее Славы, и снимали это на видео.

Инцидент произошел в городе Лозовая. Соответствующее видео правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

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Сотрудники ювенальной превенции установили личности участниц инцидента. Ими оказались 12- и 13-летние девочки.

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Составлены административные материалы

По результатам проверки в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Полицейские провели профилактическую беседу с девушками и их родителями о недопущении подобных случаев в будущем.

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Полиция подчеркивает важность надлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, формирования у них уважения к памяти погибших защитников Украины и осознания последствий собственных поступков.