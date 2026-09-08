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В Лозовой школьницы танцевали под русскую музыку на Аллее Славы: родителей привлекут к ответственности. ВИДЕО

В Лозовой в Харьковской области две несовершеннолетние девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников и снимали это на видео. Полиция установила личности школьниц и составила административные протоколы в отношении их родителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Танцевали под российскую музыку на Аллее Славы

Ювенальные полицейские установили личности двух школьниц, которые танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников, размещенных на Аллее Славы, и снимали это на видео.

Инцидент произошел в городе Лозовая. Соответствующее видео правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

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Сотрудники ювенальной превенции установили личности участниц инцидента. Ими оказались 12- и 13-летние девочки.

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Составлены административные материалы

По результатам проверки в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Полицейские провели профилактическую беседу с девушками и их родителями о недопущении подобных случаев в будущем.

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Полиция подчеркивает важность надлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, формирования у них уважения к памяти погибших защитников Украины и осознания последствий собственных поступков.

Автор: 

Харьковская область (3167) Лозовский район (59) Лозовая (35)
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Топ комментарии
+29
ніц не розуміють. дрібні брехливі створіння.
з батьками разом.
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08.09.2026 16:25 Ответить
+14
нещиро. Не вірю.
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08.09.2026 16:30 Ответить
+13
То може проїб@ти те лозове, нехай тих школярок якути з кадирівцями з@їбуть у вигляді "профілактичної" бесіди? Бл@дь, за що військові воюють? За оце проросійське бидло?
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08.09.2026 16:27 Ответить

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