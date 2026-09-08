В Лозовой школьницы танцевали под русскую музыку на Аллее Славы: родителей привлекут к ответственности. ВИДЕО
В Лозовой в Харьковской области две несовершеннолетние девушки танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников и снимали это на видео. Полиция установила личности школьниц и составила административные протоколы в отношении их родителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
Танцевали под российскую музыку на Аллее Славы
Ювенальные полицейские установили личности двух школьниц, которые танцевали под российскую музыку на фоне фотографий погибших украинских защитников, размещенных на Аллее Славы, и снимали это на видео.
Инцидент произошел в городе Лозовая. Соответствующее видео правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.
Сотрудники ювенальной превенции установили личности участниц инцидента. Ими оказались 12- и 13-летние девочки.
Составлены административные материалы
По результатам проверки в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
Полицейские провели профилактическую беседу с девушками и их родителями о недопущении подобных случаев в будущем.
Полиция подчеркивает важность надлежащего выполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, формирования у них уважения к памяти погибших защитников Украины и осознания последствий собственных поступков.
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