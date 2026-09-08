У Лозовій школярки танцювали під російську музику на Алеї Слави: батьків притягнуть до відповідальності. ВIДЕО

У Лозовій на Харківщині дві неповнолітні дівчини танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих українських захисників та знімали це на відео. Поліція встановила школярок і склала адміністративні матеріали щодо їхніх батьків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківщини.

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Танцювали під російську музику на Алеї Слави

Ювенальні поліцейські встановили двох школярок, які танцювали під російську музику на тлі світлин загиблих українських захисників, розміщених на Алеї Слави, та знімали це на відео.

Інцидент стався у місті Лозова. Відповідне відео правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

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Працівники ювенальної превенції встановили учасниць події. Ними виявилися 12 та 13-річні дівчата.

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Складено адміністративні матеріали

За результатами перевірки щодо батьків неповнолітніх складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зібрані матеріали будуть направлено до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми батьками щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

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Поліція наголошує на важливості належного виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, формування у них поваги до пам’яті загиблих захисників України та усвідомлення наслідків власних вчинків.