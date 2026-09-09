РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15590 посетителей онлайн
Новости Видео Киберсилы ВСУ
3 332 24

Секреты баллистических ракет РФ и 2,6 тысячи фигурантов: ГУР провело масштабную кибероперацию против "Московского института теплотехники". ВИДЕО

Военные разведчики провели уникальную операцию в киберпространстве государства-агрессора, получив крайне важный массив данных о ключевом предприятии российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины, специалисты разведки взломали сеть корпорации "Московский институт теплотехники" (МИТ).

В результате успешного проникновения украинская разведка получила доступ к структуре, существующим и перспективным разработкам, а также к полным спискам руководства и сотрудников МИТ, в состав которого входят КБ "Прожектор", машиностроительный завод "Вымпел", "Воткинский завод" и предприятие "Искра".

На объектах этой корпорации создаются чертежи, программное обеспечение, двигатели и проводятся испытания узлов управления для основных ракетных систем армии РФ:

  • МБР "Ярс" (РС-24) — основа стратегических ядерных сил РФ;

  • МБР "Тополь-М" (РТ-2ПМ2) — ракетные комплексы мобильного базирования;

  • БРПЧ "Булава" (Р-30) — баллистические ракеты подводного базирования;

  • ОТРК "Искандер-М" — оперативно-тактические комплексы, используемые для нанесения ударов по Украине;

  • БРСД "Кедр"/"Орешник" — новейшие гиперзвуковые баллистические системы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кроме того, полученные документы свидетельствуют о работе инженеров МИТ над системами быстрого вывода военных спутников на низкую орбиту для обеспечения ВС РФ защищенным боевым управлением, разработкой конверсионной ракеты-носителя "Старт-1М" для спутниковой разведки и созданием унифицированной космической платформы "Типоряд".

Важным результатом кибероперации стало установление персональных данных 2 648 россиян из числа сотрудников корпорации МИТ, причастных к созданию оружия и убийствам украинских граждан. Все идентифицированные лица попадут под санкции и будут привлечены к ответственности.

Смотрите: Удар по носителю "Цирконов" и "Ониксов": спецподразделение ГУР Group 13 поразило БРК "Бастион" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Автор: 

россия (89506) кибератака (234) баллистические ракеты (707) ГУР (932)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Одної балістичної ракети Сапсан в робочий час по цьому інституту, і проблема вирішина.
показать весь комментарий
09.09.2026 13:03 Ответить
+11
Приємно, що в наших кібер силах є не лише кропиви...
показать весь комментарий
09.09.2026 13:03 Ответить
+9
Потужно, І що далі, окрім красивого КІНА.
показать весь комментарий
09.09.2026 13:31 Ответить

Загрузка...

 
 