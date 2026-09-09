Секреты баллистических ракет РФ и 2,6 тысячи фигурантов: ГУР провело масштабную кибероперацию против "Московского института теплотехники". ВИДЕО

Военные разведчики провели уникальную операцию в киберпространстве государства-агрессора, получив крайне важный массив данных о ключевом предприятии российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины, специалисты разведки взломали сеть корпорации "Московский институт теплотехники" (МИТ).

В результате успешного проникновения украинская разведка получила доступ к структуре, существующим и перспективным разработкам, а также к полным спискам руководства и сотрудников МИТ, в состав которого входят КБ "Прожектор", машиностроительный завод "Вымпел", "Воткинский завод" и предприятие "Искра".

На объектах этой корпорации создаются чертежи, программное обеспечение, двигатели и проводятся испытания узлов управления для основных ракетных систем армии РФ:

МБР "Ярс" (РС-24) — основа стратегических ядерных сил РФ;

МБР "Тополь-М" (РТ-2ПМ2) — ракетные комплексы мобильного базирования;

БРПЧ "Булава" (Р-30) — баллистические ракеты подводного базирования;

ОТРК "Искандер-М" — оперативно-тактические комплексы, используемые для нанесения ударов по Украине;

БРСД "Кедр"/"Орешник" — новейшие гиперзвуковые баллистические системы.

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Кроме того, полученные документы свидетельствуют о работе инженеров МИТ над системами быстрого вывода военных спутников на низкую орбиту для обеспечения ВС РФ защищенным боевым управлением, разработкой конверсионной ракеты-носителя "Старт-1М" для спутниковой разведки и созданием унифицированной космической платформы "Типоряд".

Важным результатом кибероперации стало установление персональных данных 2 648 россиян из числа сотрудников корпорации МИТ, причастных к созданию оружия и убийствам украинских граждан. Все идентифицированные лица попадут под санкции и будут привлечены к ответственности.

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