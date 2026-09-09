Секрети балістичних ракет РФ та 2,6 тисячі фігурантів: ГУР провело масштабну кібероперацію проти "Московського інституту теплотехніки". ВIДЕО

Воєнні розвідники провели унікальну операцію в кіберпросторі держави-агресора, здобувши критично важливий масив даних про ключове підприємство російського військово-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО України, фахівці розвідки зламали мережу корпорації "Московський інститут теплотехніки" (МІТ).

У результаті вдалого проникнення українська розвідка отримала доступ до структури, наявних і перспективних розробок, а також повних списків керівництва й працівників МІТ, до якого входять КБ "Прожектор", машинобудівний завод "Вимпел", "Воткінський завод" та підприємство "Іскра".

На об'єктах цієї корпорації створюються креслення, програмне забезпечення, двигуни та проводяться випробування вузлів керування для головних ракетних систем армії РФ:

МБР "Ярс" (РС-24) — основа стратегічних ядерних сил РФ;

МБР "Тополь-М" (РТ-2ПМ2) — ракетні комплекси мобільного базування;

БРПЧ "Булава" (Р-30) — балістичні ракети підводного базування;

ОТРК "Іскандер-М" — оперативно-тактичні комплекси, що використовуються для ударів по Україні;

БРСД "Кедр"/"Орешник" — новітні гіперзвукові балістичні системи.

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Крім цього, отримані документи свідчать про роботу інженерів МІТ над системами швидкого виведення військових супутників на низьку орбіту для забезпечення ЗС РФ захищеним бойовим управлінням, розробкою конверсійної ракети-носія "Старт-1М" для супутникової розвідки та створення уніфікованої космічної платформи "Типоряд".

Важливим результатом кібероперації стало встановлення персональних даних 2 648 росіян зі складу корпорації МІТ, причетних до створення зброї та вбивств українських громадян. Усі ідентифіковані особи потраплять під санкції та будуть притягнуті до відповідальності.

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