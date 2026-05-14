УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12189 відвідувачів онлайн
Новини Відео Кіберсили ЗСУ
5 559 2

Безкоштовне життя в готелях, медові пастки і робота на спецслужби: як українські хакери ламають Росію. ВIДЕО

Він один із небагатьох хакерів, які погодилися говорити відкрито. Женя, керівник хакерської групи 4bid (або, як він сам каже, спеціалістів з кібербезпеки). Ви точно чули про ці атаки, тепер можете дізнатися, як влаштована кібервійна зсередини: зламані системи Чорноморського флоту, "консерва" в Київстарі від ГРУ, операції проти російських держкомпаній. Де межа між хактивізмом та державними хакерами? Чому він називає себе "сірим" хакером? Чи співпрацює його команда з державою? Чому він відмовляється відповідати на деякі питання і які операції ніколи не розкриє?

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтервью журналістці Альоні Луньковій Женя відкрив завісу над невидимим фронтом кібервійни та розповів про свій професійний досвід, особисті помилки та специфічну етику людей, які живуть у світі коду та соціальної інженерії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також читайте: Для відбиття кібератак РФ на критичну інфраструктуру створено спеціалізовані центри в усіх областях України, - СБУ

Автор: 

Київстар (91) хакер (950) Чорноморський флот рф (646) кібербезпека (752) Лунькова Альона (4) ГРУ (122) кібератака (338)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 