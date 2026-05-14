Безкоштовне життя в готелях, медові пастки і робота на спецслужби: як українські хакери ламають Росію. ВIДЕО

Він один із небагатьох хакерів, які погодилися говорити відкрито. Женя, керівник хакерської групи 4bid (або, як він сам каже, спеціалістів з кібербезпеки). Ви точно чули про ці атаки, тепер можете дізнатися, як влаштована кібервійна зсередини: зламані системи Чорноморського флоту, "консерва" в Київстарі від ГРУ, операції проти російських держкомпаній. Де межа між хактивізмом та державними хакерами? Чому він називає себе "сірим" хакером? Чи співпрацює його команда з державою? Чому він відмовляється відповідати на деякі питання і які операції ніколи не розкриє?

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтервью журналістці Альоні Луньковій Женя відкрив завісу над невидимим фронтом кібервійни та розповів про свій професійний досвід, особисті помилки та специфічну етику людей, які живуть у світі коду та соціальної інженерії.

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