СБУ предотвратила покушение на общественного активиста Друзенко: задержан 19-летний агент ФСБ. ВИДЕО

В рамках системной работы по противодействию российским спецслужбам и недопущению дестабилизации ситуации в Украине контрразведка СБУ сорвала заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. В результате упреждающих мер был задержан киллер, работавший на ФСБ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что спецоперация проходила под личной координацией главы СБУ генерал-майора Александра Поклада.

Установлено, что фигурант планировал застрелить активиста во время его утренней прогулки с собакой в лесу.

Для этого агент в течение длительного времени отслеживал почасовой распорядок дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы, а также получил от ФСБ координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами и глушителем.

Далее, согласно инструкции российской спецслужбы, злоумышленник должен был переночевать в лесу, недалеко от дома общественного деятеля, и убить его несколькими выстрелами из засады.

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Разоблачение киллера

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали киллера в засаде во время подготовки к покушению.

Заказ ФСБ выполнял завербованный врагом 19-летний житель Николаева. В поле зрения рашистов он попал из-за своей активности в социальных сетях. В частности, фигурант публиковал посты в поддержку фашистской и нацистской идеологии.

После вербовки российская спецслужба отправила своего агента в столицу Украины для совершения резонансного убийства.

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Во время обысков у задержанного изъяли три пистолета с глушителями и боеприпасами, а также смартфоны с доказательствами работы на ФСБ.

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Что грозит

Агенту РФ сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству по заказу);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На кого было покушение?

Впоследствии соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко сообщил, что покушение готовилось на него.

"В тот день, когда сорвалось покушение на Игоря Оболенского, российские агенты охотились не только на руководителя Корпуса "Хартия". Российские спецслужбы прислали киллера также в мое жилье.

Киллер-запроданец, специально приехавший из другого города, тщательно изучил мой распорядок дня, знал маршрут моих передвижений, имел фото и готовился расстрелять меня из пистолета с глушителем во время утренней прогулки с собакой в ​​лесу", - отметил он.

По словам Друзенко, СБУ и Департамент контрразведки сработали отлично. Преступник был задержан с поличным.

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