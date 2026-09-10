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Новости Видео Ближний стрелковый бой Бои на Гуляйпольском направлении
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Украинский штурмовик ликвидировал оккупанта, отказавшегося сдаваться, во время зачистки позиций на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

В сети появились кадры ближнего боя во время зачистки вражеских оборонительных рубежей украинскими защитниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, события разворачивались на Гуляйпольском направлении фронта.

На видеозаписи, сделанной камерой беспилотника, запечатлен момент, когда украинский штурмовик приближается к окопу, где скрывался российский военнослужащий, и с близкого расстояния ликвидировал его очередью из автомата.

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"Украинский штурмовик уничтожает очередью из автомата оккупанта, который отказался сдаваться в плен во время зачистки позиций на Гуляйпольском направлении", — отмечается в комментарии к видео.

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Запорожская область (4875) бой (258) зачистка (5)
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Топ комментарии
+20
Завалили упыря туда ему ****** и дорога..
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10.09.2026 16:15 Ответить
+9
Ага, мабуть, як у насті камєнскіх від української мови кіста та «психосоматика", а це "дєло сурйозноє",
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10.09.2026 16:38 Ответить
+6
Не, то все касатки винні!
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10.09.2026 16:49 Ответить

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