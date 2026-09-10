Украинский штурмовик ликвидировал оккупанта, отказавшегося сдаваться, во время зачистки позиций на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

В сети появились кадры ближнего боя во время зачистки вражеских оборонительных рубежей украинскими защитниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, события разворачивались на Гуляйпольском направлении фронта.

На видеозаписи, сделанной камерой беспилотника, запечатлен момент, когда украинский штурмовик приближается к окопу, где скрывался российский военнослужащий, и с близкого расстояния ликвидировал его очередью из автомата.

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"Украинский штурмовик уничтожает очередью из автомата оккупанта, который отказался сдаваться в плен во время зачистки позиций на Гуляйпольском направлении", — отмечается в комментарии к видео.

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