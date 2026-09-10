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Новини Відео Ближній стрілецький бій Бої на Гуляйпільському напрямку
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Український штурмовик ліквідував окупанта, який відмовився здаватися, під час зачистки позицій на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри ближнього бою під час зачистки ворожих оборонних рубежів українськими захисниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, події розгорталися на Гуляйпільському напрямку фронту.

На відеозаписі, зробленому камерою безпілотника, зафіксовано момент, коли український штурмовик наближається до окопу, де переховувався російський військовослужбовець та з близької відстані ліквідував його чергою з автомата.

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"Український штурмовик знищує чергою із автомата окупанта, який відмовився здаватися в полон під час зачистки позицій на Гуляйпільському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

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Запорізька область (5253) бій (257) зачистка (6)
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Топ коментарі
+20
Завалили упыря туда ему ****** и дорога..
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10.09.2026 16:15 Відповісти
+9
Ага, мабуть, як у насті камєнскіх від української мови кіста та «психосоматика", а це "дєло сурйозноє",
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10.09.2026 16:38 Відповісти
+6
Не, то все касатки винні!
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10.09.2026 16:49 Відповісти

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