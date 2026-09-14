Заявление Федорова: Временная специальная комиссия Верховной Рады проводит заседание

Началось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека в период действия военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как известно, на заседание ВСК пригласили генерального директора Palantir Карпа, чтобы выяснить детали сотрудничества с Федоровым.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.

Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

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