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Новини Відео ТСК у Верховній Раді
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Бронювання Федорова: ТСК Верховної Ради проводить засідання. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розпочалося засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як відомо, на засідання ТСК запросили CEO Palantir Карпа, щоб з’ясувати деталі співпраці з Федоровим.

Президент "Фонд Східна Європа" Віктор Лях розповів, що знайомий із Федоровим із 2019 року. Проте поки вн перебував на урядових посадах, то не зустрічався із ним, передає кореспондентка Цензор.НЕТ.

Федоров взяли на роботу у Фонд 17 липня, після відставки Кабміну.

Фонд створив штатну посаду під колишнього міністра, враховуючи "досвід і попередню співпрацю", каже Лях.

За словами Ляха, Федоров обіймає посаду радника президента фонду зі стратегічних питань.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.
  • Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.

Читайте: ТЦК не можуть проводити заходи оповіщення під час тривог, - Гончаренко трактує відповідь Міноборони. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (11624) ТСК (400) Гончаренко Олексій (531)
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Топ коментарі
+6
У вас там це, прокурор втік. Відчуваєте різницю?
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14.09.2026 14:49 Відповісти
+3
Хоча таких центрів вивчення стратегічних комунікацій в нас десятки тисяч і всі спокійно заброньовані і розповідають, як хворі мають воювати, зовсім не вибірково все відбувається!
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14.09.2026 14:49 Відповісти
+3
Не просто плокулол, шеф, усе пропало
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14.09.2026 15:00 Відповісти

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