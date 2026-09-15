Российский БПЛА "Молния" стартует с катапульты и взрывается сразу после запуска
В сети появилась видеозапись технической аварии и самоликвидации в рядах российских оккупационных войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские операторы беспилотников зафиксировали неудачную попытку запуска ударного БПЛА типа "Молния".
На обнародованных кадрах показана пусковая установка (катапульта) и старт летательного аппарата.
Однако сразу после выхода из направляющих БПЛА по неизвестным причинам взорвался в воздухе вблизи позиции. К счастью для самих оккупантов, сила взрыва и направление разлета обломков позволили им выжить — судя по видеозаписи, российские "дроноводы" остались живы.
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