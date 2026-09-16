Глава МИД РФ Лавров: "Если Европа нападет на Российскую Федерацию, то война будет очень короткой". ВИДЕО
Глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров выступил с очередными агрессивными заявлениями и прямыми угрозами в адрес европейских компонентов безопасности и стран НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский дипломат высказался по поводу возможного прямого военного столкновения между РФ и Европой.
Несмотря на то, что Москва регулярно осуществляет провокации на границах стран Альянса и ведет гибридную войну, Лавров традиционно попытался переложить ответственность за эскалацию на западные государства.
"Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент недавно вновь подробно остановился на этой теме, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", — заявил глава МИД РФ.
В заключение дипломат государства-агрессора добавил, что надеется, что это "предупреждение услышат в европейских столицах" и структурах, представляющих объединенную Европу.
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