Очільник Міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров виступив із черговими агресивними заявами та прямими погрозами на адресу європейських компонентів безпеки та країн НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський дипломат висловився щодо можливого прямого військового зіткнення між РФ та Європою.

Попри те, що Москва регулярно здійснює провокації на кордонах країн Альянсу та веде гібридну війну, Лавров традиційно спробував перекласти відповідальність за ескалацію на західні держави.

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"Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой", - заявив очільник МЗС РФ.

Наостанок дипломат держави-агресорки додав, що сподівається, аби це "застереження почули в європейських столицях" та структурах, які представляють об'єднану Європу.

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