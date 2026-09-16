Рашист не справился с управлением и закончил свою поездку "с ветерком" в кювете. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист, снимая себя на камеру, хвастается своей машиной и теряет над ней контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант во время движения снимал видео, не справился с управлением и вылетел на обочину.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поездка "с ветерком" для захватчика закончилась в кювете.

Смотрите также: Четыре украинских беспилотника поочередно атакуют оккупанта в чистом поле. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон сделал оккупанта одноглазым: "Где воздух-то, бл#дь?! Глаз, сука! Глаз!!!". ВИДЕО