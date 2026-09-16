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Рашист не справился с управлением и закончил свою поездку "с ветерком" в кювете. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой рашист, снимая себя на камеру, хвастается своей машиной и теряет над ней контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант во время движения снимал видео, не справился с управлением и вылетел на обочину.

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Поездка "с ветерком" для захватчика закончилась в кювете.

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