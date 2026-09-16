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Новини Відео Російська армія
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Рашист не впорався з керуванням та закінчив свою поїздку "з вітерцем" у кюветі. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист, знімаючи себе на камеру хизується своєю автівкою та втрачає над нею контроль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант під час руху знімав відео та не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя.

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Поїздка "з вітерцем" для загарбника закінчилася у кюветі.

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