Украинские пилоты на МиГ-29 поразили здание с живой силой рашистов. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла удар по месту дислокации российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли авиаудар по зданию, где находились российские военные.
В результате точного попадания здание было уничтожено вместе с оккупантами, находившимися внутри.
Кадры боевого вылета украинской авиации один из пилотов опубликовал в своем Telegram-канале.
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