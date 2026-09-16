Украинские пилоты на МиГ-29 поразили здание с живой силой рашистов. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по месту дислокации российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты истребителей МиГ-29 нанесли авиаудар по зданию, где находились российские военные.

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В результате точного попадания здание было уничтожено вместе с оккупантами, находившимися внутри.

Кадры боевого вылета украинской авиации один из пилотов опубликовал в своем Telegram-канале.

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