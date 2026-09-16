Українські пілоти на МіГ-29 уразили будівлю з живою силою рашистів. ВIДЕО

Українська авіація завдала удару по місцю дислокації російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів МіГ-29 завдали авіаудару по будівлі, де перебували російські військові.

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Унаслідок точного влучання споруда була знищена разом з окупантами, які знаходилися всередині.

Кадри бойового вильоту української авіації один із пілотів опублікував у своєму телеграм-каналі.

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