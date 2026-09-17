Ударный дрон FP-2 попадает в здание с оккупантами: "Уходим! Все в тумане! Валим, #бать, сука!"
В сети появилась видеозапись успешной атаки украинских военных на место дислокации российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники FP-2 нанесли точные и сокрушительные удары непосредственно по зданию, где укрывалась живая сила противника.
Ликвидация вражеского позиции была снята буквально с "первых рядов" уцелевшим оккупантом.
Попадание ударных дронов FP-2 привело к разрушению здания и потерям среди личного состава оккупационных войск.
"Ударные дроны FP-2 провели качественную дезинфекцию здания от паразитов вида "русня", - так прокомментировали удар авторы публикации.
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