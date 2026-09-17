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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Ударний дрон FP-2 влучає у будівлю із окупантами: "Уходим! Все в тумане! Валим, #бать, сука!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис успішної атаки українських воїнів на місце дислокації російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники FP-2 завдали точних та нищівних ударів безпосередньо по будівлі, де переховувалася жива сила противника.

Ліквідацію ворожого місця розташування зафільмовано буквально з "перших рядів" уцілілим окупантом.

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Влучання ударних дронів FP-2 спричинила руйнування споруди та втрати серед особового складу окупаційних військ.

"Ударні дрони FP-2 провели якісну дезінфекцію будівлі від паразитів виду "русня", - так прокоментували удар автори публікації.

Дивіться: Окупант дивиться у камеру українського дрона, розводить руками і покірно приймає смерть. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Українські пілоти на МіГ-29 уразили будівлю з живою силою рашистів. ВIДЕО

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