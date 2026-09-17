Ударний дрон FP-2 влучає у будівлю із окупантами: "Уходим! Все в тумане! Валим, #бать, сука!". ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис успішної атаки українських воїнів на місце дислокації російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники FP-2 завдали точних та нищівних ударів безпосередньо по будівлі, де переховувалася жива сила противника.
Ліквідацію ворожого місця розташування зафільмовано буквально з "перших рядів" уцілілим окупантом.
Влучання ударних дронів FP-2 спричинила руйнування споруди та втрати серед особового складу окупаційних військ.
"Ударні дрони FP-2 провели якісну дезінфекцію будівлі від паразитів виду "русня", - так прокоментували удар автори публікації.
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