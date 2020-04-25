Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін

Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін вимагає, щоб Максим Нефьодов, Олексій Гончарук та Олександр Стародубцев публічно визнали, що помилилися, підтримавши закон про держслужбу.

Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні Максим Нефьодов, Олексій Гончарук, Олександр Стародубцев! Дякую вам за всю важливу роботу, яку ви зробили!

А також чекаю від вас публічного визнання помилки — лобіювання з/п 1066 про держслужбу. Як я пам’ятаю, будо потрібно "негайно звільнити 4 людини", — написав він.

Також прихильником цього законопроєкту був Тимофій Милованов, додав нардеп.

Сам Гурін підкреслює, що не голосував за цей законопроєкт. Але шкодує, що ні агітував проти нього.

"З/п прийнято 228 голосами. Всього три людини, які б більше подумали про стратегічне і ми мали би зараз куди більш контрольовану ситуацію", — написав він.

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У коментарях колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що Гурін має рацію за формою, але по суті все набагато складніше.

"Звільнення Максима Нефьодова і Сергія Верланова - це політичне рішення, а політичні рішення бюрократичними інструментами не заблокують. Максимум затягнеш та затягнеш конфлікт", - написав він.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.