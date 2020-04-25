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Новини
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Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін

Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін

Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін вимагає, щоб Максим Нефьодов, Олексій Гончарук та Олександр Стародубцев публічно визнали, що помилилися, підтримавши закон про держслужбу.

Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні Максим Нефьодов, Олексій Гончарук, Олександр Стародубцев! Дякую вам за всю важливу роботу, яку ви зробили!

А також чекаю від вас публічного визнання помилки — лобіювання з/п 1066 про держслужбу. Як я пам’ятаю, будо потрібно "негайно звільнити 4 людини", — написав він.

Також прихильником цього законопроєкту був Тимофій Милованов, додав нардеп.

Сам Гурін підкреслює, що не голосував за цей законопроєкт. Але шкодує, що ні агітував проти нього.

"З/п прийнято 228 голосами. Всього три людини, які б більше подумали про стратегічне і ми мали би зараз куди більш контрольовану ситуацію", — написав  він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук назвав звільнення Верланова і Нефьодова "зачисткою" антикорупціонерів

У коментарях колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що Гурін має рацію за формою, але по суті все набагато складніше.

"Звільнення Максима Нефьодова і Сергія Верланова - це політичне рішення, а політичні рішення бюрократичними інструментами не заблокують. Максимум затягнеш та затягнеш конфлікт", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін 01Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін 02

Гончарук Олексій (1103) закон (2843) Нефьодов Максим (383) Стародубцев (11) Милованов Тимофій (418) Гурін Дмитро (33)


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Топ коментарі
+4
Какая забавная монокоалиция, когда же они уже по лицу друг другу давать начнут?
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25.04.2020 17:24 Відповісти
+3
Главный вопрос УкраиныНефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин - Цензор.НЕТ 9642
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25.04.2020 17:53 Відповісти
+2
Зеленая классика: хотят как лучше, а в результате с@ут(и с@ут тоже) себе же на голову. Судьба такая у зеленых.
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25.04.2020 17:25 Відповісти
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Какая забавная монокоалиция, когда же они уже по лицу друг другу давать начнут?
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25.04.2020 17:24 Відповісти
пока только друг другу дают
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25.04.2020 17:40 Відповісти
Тройка заседает , турбоприговор и повешание на Майдане - ЗЕбратва рулить должна еще жестче
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25.04.2020 19:17 Відповісти
та скоро уже..... Саака зайдет и начнется......
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25.04.2020 19:58 Відповісти
хотели быть вечными))только контрактная система с конечны результатом и не иначе!!
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25.04.2020 17:25 Відповісти
Зеленая классика: хотят как лучше, а в результате с@ут(и с@ут тоже) себе же на голову. Судьба такая у зеленых.
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25.04.2020 17:25 Відповісти
Скоро неугодных депутатов будут назначать на гос должности , а затем через неделю будут посылать Вон .но все равно после перевыборов депутат зайдет , но только не в Слугу каких то Господ.
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25.04.2020 17:29 Відповісти
Кожна небрита морда в мене асоціюється з гоміками і кончітою............
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25.04.2020 17:41 Відповісти
Мотивирующие примеры показывает антиукраинская власть.
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25.04.2020 17:46 Відповісти
Главный вопрос УкраиныНефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин - Цензор.НЕТ 9642
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25.04.2020 17:53 Відповісти
в СН деякі депутати ще не визначилися: чиї ж вони слуги! Чи то їм конверти не надходять, чи то в тих конвертах не те, що очікували... А може (крамола яка) дехто дійсно за народ (неймовірно, але можливо)!
Коли паразиту в організмі не вистачає їжі, то він починає жерти свого хазяїна...
Коли в країні не вистачає грошей на проплату депутан - вони стають такими собі "правдорубцями" та "борцунами" з несправедливістю
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25.04.2020 17:55 Відповісти
Турбо режим в действии. Проголосовали, сами не понимая за что.
Попали в собственный капкан. Браво!
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25.04.2020 18:05 Відповісти
Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин - Цензор.НЕТ 347
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25.04.2020 18:11 Відповісти
Справа ж не в тому, за якою процедурою звільнили, а в тому, чому звільнили.
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25.04.2020 18:12 Відповісти
А ЧОМУ - кто установил Б кем подтверждено и кто заслушал об этом отчет в ВР?
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25.04.2020 19:14 Відповісти
В ночной пятничный период тайно и за 30 мин заседания КАБМИНА-НЕ ВР!!! Такой закон они лобировали
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25.04.2020 19:13 Відповісти
Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін - Цензор.НЕТ 60
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25.04.2020 20:16 Відповісти
 
 