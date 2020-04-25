Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін
Депутат "Слуги народу" Дмитро Гурін вимагає, щоб Максим Нефьодов, Олексій Гончарук та Олександр Стародубцев публічно визнали, що помилилися, підтримавши закон про держслужбу.
Про це Гурін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні Максим Нефьодов, Олексій Гончарук, Олександр Стародубцев! Дякую вам за всю важливу роботу, яку ви зробили!
А також чекаю від вас публічного визнання помилки — лобіювання з/п 1066 про держслужбу. Як я пам’ятаю, будо потрібно "негайно звільнити 4 людини", — написав він.
Також прихильником цього законопроєкту був Тимофій Милованов, додав нардеп.
Сам Гурін підкреслює, що не голосував за цей законопроєкт. Але шкодує, що ні агітував проти нього.
"З/п прийнято 228 голосами. Всього три людини, які б більше подумали про стратегічне і ми мали би зараз куди більш контрольовану ситуацію", — написав він.
У коментарях колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що Гурін має рацію за формою, але по суті все набагато складніше.
"Звільнення Максима Нефьодова і Сергія Верланова - це політичне рішення, а політичні рішення бюрократичними інструментами не заблокують. Максимум затягнеш та затягнеш конфлікт", - написав він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
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Коли в країні не вистачає грошей на проплату депутан - вони стають такими собі "правдорубцями" та "борцунами" з несправедливістю
Попали в собственный капкан. Браво!