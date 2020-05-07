Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Утримуючи оборону, наші військовослужбовці минулої доби діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, окупаційні підрозділи припинили свою активність", - сказано в повідомленні.

Заззначається, що переважну більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Вночі противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки, а надвечір застосував тут підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

По оборонцях Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Неподалік Тарамчука та Кам’янки противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - повідомили в штабі.

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Як підкреслили в пресцентрі ОС, українські військовослужбовці своєчасно реагували на всі ворожі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу.

Разом з тим, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках неподалік населеного пункту Попасна.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що "підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями".

За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і ще трьох поранили.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

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