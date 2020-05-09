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Новини
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Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки"

Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром:

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі пояснив відсутність підтримки з боку окремих депутатів їхнім страхом змін.

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якби вони вважали, що я лузер, який нічого не вміє робити, то їх би це взагалі не хвилювало. Ні, вони знають, що я здатен, вони знають, що я реально перекрию їхні потоки. Вони знають, що мене не можна купити", – заявив Саакашвілі. Він додав, що такі недоброзичливці "якраз не хочуть змін".

"Коли вони бачать у мені таку загрозу, таку небезпеку для себе, то може вони й бачать у мені потенціал, що я можу щось зробити", – вважає політик. Саакашвілі уточнив, що інструменти такого впливу має не він, а президент, і що він мав "багато-багато розмов" із Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.

ВР (15073) призначення (2307) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+14
михуэль решил досрачно разорвать партейку слуг.
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09.05.2020 16:44 Відповісти
+12
Свой бы "поток" закрыл для начала. Вали в Грузию. Тебя там ждут. Родственники, медведи....
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09.05.2020 16:43 Відповісти
+10
Тобто крадуть зелені ......аж гай шумить і верби гнуться.
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09.05.2020 16:51 Відповісти
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09.05.2020 16:39 Відповісти
Віслюку Оманському треба купити Саакашвілі ресторан та виступати в ньому на корпоративах
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09.05.2020 16:47 Відповісти
Віслюк поїде в Маскву і буде там на корпоротивіах Газпрому і Дерипаски виступати.
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09.05.2020 21:14 Відповісти
Толстой жопой перкроешь!
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09.05.2020 18:15 Відповісти
Коли Зелене лайно взяло до себе в команду Ніколозовича воно підписало собі вирок.
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09.05.2020 16:39 Відповісти
подлизал так подлизал. олигархи в восторге =)
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09.05.2020 16:57 Відповісти
оно подписало вырок Пепе и его свите
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09.05.2020 18:08 Відповісти
Перекроишь, перекроишь в этом никто не сомневается...
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09.05.2020 16:41 Відповісти
перекроЕшь
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09.05.2020 16:53 Відповісти
швея-моторист наверное
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09.05.2020 17:05 Відповісти
ПЕРЕКРОИ́ТЬ

1.

Скроить заново.

"П. платье"

2.

Кроя́, разрезать, нарезать много чего-н.

"П. всю материю"
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09.05.2020 17:44 Відповісти
В твоём случае - кроить (материю перед шитьём, к примеру). А в его случае - перекрывать (продвижение, дорогу).
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5
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09.05.2020 20:06 Відповісти
Каламбу́р (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. calembour) - литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучаниюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80#cite_note-sannikov-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80#cite_note-2 [2] .
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09.05.2020 20:38 Відповісти
Пришлый вор в розыске публично оскорбляет Верховную Раду Украины называя депутатов ворами, причем не имея ни одного доказательства. Это наверное называется реформа?
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09.05.2020 16:42 Відповісти
почему ты думаешь, что у него нет доказательств? пусть в суд подают за клевету. если это действительно клевета.
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09.05.2020 18:09 Відповісти
Он покупает по старым ценам и потокам
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09.05.2020 16:46 Відповісти
Свой бы "поток" закрыл для начала. Вали в Грузию. Тебя там ждут. Родственники, медведи....
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09.05.2020 16:43 Відповісти
Языком он "потоки" перекроет или чем-то еще, не понимаю.
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09.05.2020 16:44 Відповісти
михуэль решил досрачно разорвать партейку слуг.
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09.05.2020 16:44 Відповісти
состоялся аншлюс - со временем увидим кто кого...
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09.05.2020 16:48 Відповісти
Конечно перекроешь и сам на них ляжешь
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09.05.2020 16:45 Відповісти
Михо - а "перекрою" , это "перенаправлю", так нужно понимать - ты уже давно в студенческих столовках, не "столуешся", а "жизнь " в Киеве не дешева - а тем более "дольчевита"...
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09.05.2020 16:46 Відповісти
Макакашвили, ну и что ты сделаешь? Залезишь на крышу и спрыгнешь! Ты бы ротиком своим поменьше варнякал бы, а то тебе что то перекроют.
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09.05.2020 16:47 Відповісти
залезЕшь, что-то
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09.05.2020 16:55 Відповісти
одна заява - продурочніше іншої, попередньої.
Збирається беніні потоки перекрити? Ага, щас... МВФ не може; а він - да, щас...
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09.05.2020 16:48 Відповісти
Началось
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09.05.2020 16:48 Відповісти
Михо, как всегда, лучший!
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09.05.2020 16:50 Відповісти
Саакашвілі майстер вищого пілотажу. Там є й піке, і мертва петля, і гірки…
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09.05.2020 16:50 Відповісти
Всех собак повешают на тебя...
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09.05.2020 16:50 Відповісти
саакашвили-ты гндн, вор и псдбл.
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09.05.2020 16:51 Відповісти
Тобто крадуть зелені ......аж гай шумить і верби гнуться.
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09.05.2020 16:51 Відповісти
ярмак скорее продаст должность Саакашвили
с молотка, чем ...
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09.05.2020 16:53 Відповісти
😂 Вместе с Саакашвили
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09.05.2020 21:08 Відповісти
Саакашвили враг русских мразей, его не купят
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10.05.2020 00:50 Відповісти
Как жабы парашные заквакали...засмердило-то как....
Крысюки чоколятні, шо, ссыкотно ?
П..здец вашему брехливому мародёру-пахану подкрадается.
Вор будет сидеть в тюрьме...а вы, тваринки брехливі, сушите ему сухари.
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09.05.2020 16:53 Відповісти
а ты селёдки хочешь Ваньюша...?
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09.05.2020 17:01 Відповісти
Ваня! Та уже год как посадили. Сидит Порох. Сидит в Раде и вас, моносброд, тролит. Даже сессию внеочередную Порошенко умудрился собрать, пока клоун приговорами стращает. Зеля - моська. Отлает, поскулит и поджав хвост убежит, оплеванный собственным избирателем.
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10.05.2020 09:53 Відповісти
Михо смешной клоун.
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09.05.2020 16:53 Відповісти
Міхо! Дави соєвих гнид!
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09.05.2020 16:58 Відповісти
Зеленых. У них 250 особей во фракции, но они не поддерживают инициативу своего преЗедента по Саакашвили.
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09.05.2020 17:02 Відповісти
якщо треба - то і зелених
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09.05.2020 17:09 Відповісти
Не якщо, а в першу чергу.
Їх у фракції 250. Цього більш ніж достатньо для прийняття рішення.
Чому вони не голосують за те, що пропонує їхній преЗедент?
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09.05.2020 17:11 Відповісти
"на суку сыдыт ворон, клювом долбит свой нога, кров идет, а он все долбит - вай какой суровый звэр!"....
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09.05.2020 16:59 Відповісти
Депутаты фракции преЗедента сидят на потоках, но он с этим не борется.
"Это позор какой-то!" (с)
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09.05.2020 17:01 Відповісти
Так, як в Одесі "перекрив"
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09.05.2020 17:05 Відповісти
Стареющий шут у трона, на котором уселся клоун. Но, впрочем:
Какое право дело нам до тех
Над кем пришли повеселиться мы.
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09.05.2020 17:08 Відповісти
Часть нардепов тихо поржала с барана😀😀😀
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09.05.2020 17:10 Відповісти
Даже если Саакашвили захочет что-то поменять, кто ему даст ? Пока что новая власть, как и предыдущая своими действиями показала, что ничего менять не собирается.
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09.05.2020 17:12 Відповісти
... і загавкали сучькі аваківські
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09.05.2020 17:12 Відповісти
Понятно, все как в Одессе -пару месяцев победного поноса, затем, когда все просрет окончательно, пойдет понос "отличительный"-это не я, а барыга Зеленский... Скучно, миха!
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09.05.2020 17:14 Відповісти
Купить его нельзя, нет ну вы слышали?) Чего ж тебя такого раз этакого вщяли и поперли с родины? открыли дело уголовное, засудили. А у нас он значит, мессия прям. Ну ну, наглость верхом на лжи.
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09.05.2020 17:22 Відповісти
Давай михуэль, не останавливайся - смеши народ! Именно для этого тебя и нанял квартал95. Ведь согласно действующего законодательства у тебя вообще нет никаких законных повноважень, а твой исполнительный комитет - чистой воды фейк.
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09.05.2020 17:23 Відповісти
Петро сумно зітхнув )
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09.05.2020 17:28 Відповісти
Петро лише посміхнувся )
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09.05.2020 21:49 Відповісти
Зелю я непідтримую,і оці висери мол їдь додому це тільки можуть говорити путінососи або люди з отравленим мозгом.А про слуг народу він правий особливо про останні заявочки таких як качура жопоблоківська підстилка!
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09.05.2020 17:34 Відповісти
Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки" - Цензор.НЕТ 7304
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09.05.2020 22:04 Відповісти
Первая реформа пошла!
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09.05.2020 22:05 Відповісти
Из украинцев на эту должность не нашлось ни одного достойного. Неужели настолько отупели? Это унизительно для страны!
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09.05.2020 17:39 Відповісти
Никто с умных к ним не полезит, так как умный украинец выберет проукраинскую позицию во всем... Здесь четко просматривается позиция пророссийская хотя пытаются это покрасивейше изобразить( они поколение родившееся в СССР но выросшее в 90-х без дипломатического образования, почему то решившее что дяди 60- летние им отдадут свои деньги и власть)
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09.05.2020 21:14 Відповісти
Кокса перенюхал сраакашвили,я да я,я могу ,я сделаю! Вспомните Одессу ,крики в трамвае и сплошные обещания.кроме приезда сотен воров в законе и другой грузинской п-доты,ничего.И это при назначеном хачике глав менте и глав прокуроре.Порох выполнил все его заказы.И получил брехливого бездельника,который просто стал переподчинять себе потоки в портах .
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09.05.2020 17:44 Відповісти
Саакашвили пошел против большинства народа, который выбрал Слуг народа...
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09.05.2020 17:50 Відповісти
т.е уже целый год (!!!) как совершенно новые лица партии преЗЕдента сидят на потоках, как те барИги и только Михуил... громко сказал - я их перекрОю (закрою) или перекроЮ (перераспределю)?
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09.05.2020 18:12 Відповісти
"А ведь перекроет...", - грустно вздохнул кое-кто...
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09.05.2020 18:13 Відповісти
Вслух: Я перекрою потоки . Про себя: ( и сделаю свои). Саакашвили
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09.05.2020 18:18 Відповісти
Швілі в тренді зелених - головне пообіцяти.
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09.05.2020 19:02 Відповісти
СААКАШВИЛИ ! НИ ХРЕНА ТЫ НЕ СДЕЛАЕШЬ!! ТЫ НЕ ПРИВЫК РАБОТАТЬ, А ТОЛЬКО БОЛТАТЬ!! МАКСИМУМ , ЧЕРЕЗ КВАРТАЛ ТЕБЯ ВЫГОНЯТ КАК ПАРШИВУЮ ОВЦУ!!
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09.05.2020 19:08 Відповісти
То бишь зеленое стадо плотно сидит на потоках...и ворует...??? Зебилы ау...вы хоть теперь начнете понимать каких уродов вы привели во власть?? Карлсон ваш кумир говорит что зеленое стадо это воры и коррупционеры...не я и не Петя это говорят....а карлсону вы же верите как себе...так ведь????
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09.05.2020 19:46 Відповісти
Потоки перекроет? А где тогда приличные люди харчеваться будут?
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09.05.2020 20:13 Відповісти
Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки" - Цензор.НЕТ 9417
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09.05.2020 20:21 Відповісти
У Саакашвілі все вийде, якщо його підтримає народ і президент.
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09.05.2020 21:22 Відповісти
Не поддержат. Ну разве на словах.
Один грузин не может изменить менталитет 40 млн. человек.
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09.05.2020 21:49 Відповісти
меня не купить .. дешево - забыл добавить
я думаю те депутаты к кому он адресовал это ржут с этой политической проститутки
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09.05.2020 21:27 Відповісти
Перекроет. Словесным потоком.
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09.05.2020 21:52 Відповісти
Сааківський словесний понос ніхто не перекриє.
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09.05.2020 22:00 Відповісти
Через ваши реформы и карантины началась эпоха нищеты.
Если ещё и коррупцию забрать то будет геноцид.
Негодяи!
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09.05.2020 21:52 Відповісти
ЗЕ і МІ-поєднує одна психологічна риса-нульова толерантність до критики а також дріб'язкова мстивість до опонентів
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09.05.2020 21:54 Відповісти
Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки" - Цензор.НЕТ 9817
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09.05.2020 22:17 Відповісти
Все дорожки сведутся к Вовиным людям . К КАЛу .Шефиру , Баканову , Аваку, дЕрмаку и прочим . И что тогда ? Уволят с бумажкой - не справился . ХЗ почему он согласился .ведь и детям понятно , что никто работать не даст .Буба не пойдет же против друзей -шефов .
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09.05.2020 22:23 Відповісти
и шо -переведешь их на сея?
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10.05.2020 00:04 Відповісти
Всі пам'ятають скандал Авакова і Саакашвілі: Бе-бе-бе артист-циркач
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY
Тільки мало хто пригадає через що почалась та сварка. Нагадаю, що сварка відбулась на засіданні Ради реформ, після того, як Аваков оприлюднив переговори Саакашвілі з російським олігархом Мазепіним, власником Уралхіма щодо приватизації Одеського припортового заводу. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=m5PFxSWSle4&feature=emb_logo
Рада реформ - це такий собі клуб урядовців, політиків та експертів, які розробляють стратегію реформ. За майже рік президенства Зеленського Рада реформ не збиралась жодного разу. Виконавчого комітету з реформ не було, Зеленський створив його для Саакашвілі і завдання виконавчого комітету реалізовувати стратегію визначену Радою реформ. Отже, Саакашвілі на посаді голови виконавчого комітету не має повноважень самостійно приймати рішення і діяти. А відтак голова виконавчого комітету може перетворитись на весільного генерала, який буде бігати по тв каналах та вихваляти роботу преЗЕдента і влади.
На мою думку призначенням Саакашвілі Зеленський наступає на тіж самі граблі, що колись наступив Порошенко. Правда тоді ходили розмови, що Порошенка попросили США щоб у себе прилаштував Саакашвілі. Розмови, вірогідно, небезпідставні, бо до України Саакашвілі провів два місяці в США, потім якийсь час пробув у Литві, Польщі, Угорщині і ніде йому не знайшлося місця. Не виключаю, що і Зеленського могли попросити за Саакашвілі. І що він тут нареформує, покаже час. А як він рехВОРмував ОПЗ, всі вже бачили.
Створення посади під Саакашвілі відкриває також проблему Зеленського. Він втратив вплив на фракцію «Слуга народу» у Верховній Раді. Відмова слуг голосувати за призначення Саакашвілі на посаду віце-прем'єра з реформ тому свідчення. Друге підтвердження втрати впливу на фракцію, - це антиколомойський закон, голосування за який відкладалось кілька раз з тієї причини, що не назбиралась достатня кількість голосів. Депутати власної фракції "найвеличнішого лідера **********" вже не слухають.
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10.05.2020 00:31 Відповісти
Молодец, всё правильно.
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10.05.2020 04:55 Відповісти
Рада - нероба волоче останни години свого ледащого життя.
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11.05.2020 11:15 Відповісти
 
 