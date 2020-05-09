Саакашвілі про відмову частини нардепів підтримати його призначення віцепрем'єром: "Вони знають, що я реально перекрою їхні потоки"

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі пояснив відсутність підтримки з боку окремих депутатів їхнім страхом змін.

Про це він розповів в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якби вони вважали, що я лузер, який нічого не вміє робити, то їх би це взагалі не хвилювало. Ні, вони знають, що я здатен, вони знають, що я реально перекрию їхні потоки. Вони знають, що мене не можна купити", – заявив Саакашвілі. Він додав, що такі недоброзичливці "якраз не хочуть змін".

"Коли вони бачать у мені таку загрозу, таку небезпеку для себе, то може вони й бачать у мені потенціал, що я можу щось зробити", – вважає політик. Саакашвілі уточнив, що інструменти такого впливу має не він, а президент, і що він мав "багато-багато розмов" із Зеленським.

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Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

8 травня 2020 року стало відомо, що Грузія відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ при президенті України.