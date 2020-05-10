Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я. ІНФОГРАФІКА

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко затвердив рекомендації міністерства щодо роботи закладів громадського харчування, перукарень, магазинів, стоматологічних клінік і підприємців, які приймають клієнтів в офісах.

Про це Ляшко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадую, 11 травня в Україні будуть ослаблені карантинні заходи. Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя і здоров'я людей і поступовим запуском економіки. Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надзвичайно важливими питаннями!" - написав він.

У рекомендаціях для роботи перукарень зазначено, що клієнтів можна приймати тільки за попереднім записом. Клієнт має бути в масці, а майстер - в масці і в рукавичках. Очікувати своєї черги всередині приміщення не можна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко

Кафе дозволили приймати відвідувачів тільки на літніх майданчиках або продавати замовлення на винос. За одним столиком можуть сидіти не більше 2 осіб, відстань між столиками має становити як мінімум 1,5 метра. Крім того, заборонено використання паперових меню.

У магазинах повинно бути не більше 1 покупця на 10 квадратних метрів площі. Ручки кошиків та візків мають щоразу після використання протирати антисептиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найактивніше COVID-19 поширюється у Дарницькому та Деснянському районах столиці, - Кличко. КАРТА

Стоматологіям також веліли приймати пацієнтів тільки за попереднім записом, перед цим ретельно розпитавши їх про самопочуття.

Крім цього, у всіх закладах на початку дня повинні вимірювати температуру співробітників. Якщо вона перевищує 37,2 градуса, то співробітника не допускають до роботи.





