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Новини Коронавірус і карантин
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Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я. ІНФОГРАФІКА

Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я. ІНФОГРАФІКА

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко затвердив рекомендації міністерства щодо роботи закладів громадського харчування, перукарень, магазинів, стоматологічних клінік і підприємців, які приймають клієнтів в офісах.

Про це Ляшко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадую, 11 травня в Україні будуть ослаблені карантинні заходи. Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя і здоров'я людей і поступовим запуском економіки. Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надзвичайно важливими питаннями!" - написав він.

У рекомендаціях для роботи перукарень зазначено, що клієнтів можна приймати тільки за попереднім записом. Клієнт має бути в масці, а майстер - в масці і в рукавичках. Очікувати своєї черги всередині приміщення не можна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко

Кафе дозволили приймати відвідувачів тільки на літніх майданчиках або продавати замовлення на винос. За одним столиком можуть сидіти не більше 2 осіб, відстань між столиками має становити як мінімум 1,5 метра. Крім того, заборонено використання паперових меню.

У магазинах повинно бути не більше 1 покупця на 10 квадратних метрів площі. Ручки кошиків та візків мають щоразу  після використання протирати антисептиком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найактивніше COVID-19 поширюється у Дарницькому та Деснянському районах столиці, - Кличко. КАРТА

Стоматологіям також веліли приймати пацієнтів тільки за попереднім записом, перед цим ретельно розпитавши їх про самопочуття.

Крім цього, у всіх закладах на початку дня повинні вимірювати температуру співробітників. Якщо вона перевищує 37,2 градуса, то співробітника не допускають до роботи.

Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоровя 01
Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоровя 02
Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоровя 03

карантин (18172) магазин (366) ресторани (337) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Самое лучшее фото, которое я видел в своей жизни.

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом - Цензор.НЕТ 6397
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10.05.2020 16:19 Відповісти
+14
Кофе пить и лечить зубы не снимая маски.
Стричься садовыми ножницами.
Да?
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10.05.2020 16:17 Відповісти
+12
Рекомендації щодо роботі кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8810
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10.05.2020 16:24 Відповісти
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Кофе пить и лечить зубы не снимая маски.
Стричься садовыми ножницами.
Да?
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10.05.2020 16:17 Відповісти
профильтруется кофе через ее,
а сверло в зубе с маской вместе? - ето даже интересно....
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10.05.2020 16:29 Відповісти
я как-то спонтанно решил проблему стрижки. Сын (химик-фармаколог, правда) освоил машинку и уже несколько лет меня стрижёт, правда я без претензий на модную причёску. Но в салонах - дорого, а в дешёвых очереди и *******, как собаку блохастую.
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10.05.2020 16:45 Відповісти
За 100 грн можна нормально зробити стрижку!
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10.05.2020 16:53 Відповісти
та сделаем как с бровями - вжик и нет проблем
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10.05.2020 16:56 Відповісти
Я за 100 грн (менше 4 доларів) зробив нормальну стрижку у знайомої перукарки😊
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10.05.2020 17:01 Відповісти
мо и у нас когда окроются - $10 стрижка $5 типы пока зарастаем
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10.05.2020 17:04 Відповісти
Пфффф... 30 грн., максимум 40 - під нуль
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10.05.2020 17:06 Відповісти
У Києві стрижки дешевше 100 грн не знайти! Полуниця сьогодні 135 - 200 грн кг.
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10.05.2020 17:08 Відповісти
жена смеется уже - ты уже даже не чингачкук,
а как лошадь его зарос, хочешь обкарнаю? - пока не решаюсь
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10.05.2020 17:12 Відповісти
жена опшибаеться - я стиженный под машинку дома - а лошадь мною) то же ))
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10.05.2020 18:16 Відповісти
тебя и без маски когда сверлят, то чувствуешь себя деталью....
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10.05.2020 16:54 Відповісти
Ну кофе можно пить не снимая маски...купив одноразовые пластмассовые трубочки,для коктейля! Стричься тоже можно не только садовыми ножницами..умельцы уже приспособили закрепив на трубках мини элетробритвы,которые раньше использовали для удаления волос в носу,ушах и интимных местах!!! ...А вот с зубами...
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11.05.2020 10:32 Відповісти
В рекомендациях для работы парикмахерских указано, что клиентов можно принимать только по записи. Клиент должен быть в маске, а мастер - в маске и в перчатках.

Правильно. И чтобы только по Скайпу.
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10.05.2020 16:19 Відповісти
и никого не ибьот, что мастер не может стричь в перчатках.
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10.05.2020 16:37 Відповісти
Кстати правда, к резиновым перчаткам еще и волосы сильно прилипают. Так все волосы оборвать клиенту можно. Одно дело покраска, там в перчатках, а другое дело стрижка или укладка.
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10.05.2020 16:49 Відповісти
Самое лучшее фото, которое я видел в своей жизни.

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом - Цензор.НЕТ 6397
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10.05.2020 16:19 Відповісти
Фото конечно зачетное, НО!!! Эта черножопая абизяна мира, великий и могучий блок НАТО, превратила в сопливую и беспомощную Нату
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10.05.2020 16:31 Відповісти
А рыжий таракан, продолжает ее (Нату) добивать
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10.05.2020 16:33 Відповісти
Ахаха, підняли настрій )
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10.05.2020 19:57 Відповісти
"Не работает ларёк, потому что Рагнарёк"...

Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом - Цензор.НЕТ 7242
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10.05.2020 16:20 Відповісти
Вы в своем уме? Кто их будет соблюдать ваши рекомендации? Особенно в рыгаловках когда алкашня будет жрать из одной миски, а в парикмахерских вообще прямой контакт
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10.05.2020 16:20 Відповісти
требуй вторую миску
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10.05.2020 16:39 Відповісти
Короче закрывайте нах. больницы пускай все кто хочет снятия карантина передохнут. Потом запустим новую эру.
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10.05.2020 16:23 Відповісти
Правильно. Первыми сдохнут твои безиммунитетные детишки. Я за. Сиди дома и ссы в свой памперс.
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10.05.2020 16:52 Відповісти
Рекомендації щодо роботі кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8810
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10.05.2020 16:24 Відповісти
фотограф просто Нобель!! истошный вопль куйла, его взяли за йяца или на копыта наступили
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10.05.2020 17:15 Відповісти
Фу, пля
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10.05.2020 17:41 Відповісти
Когда Вадим Рабинович приехал из Москвы от Путлера в марте,и заявил про самоиляцию и Карантинкулы с марта,я понял,украина приплыла в СкренПОНОСную РАБссию....,в родную Говень...
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10.05.2020 16:25 Відповісти
" Рекомендации " ..... А где в законах записано что бы за не следование рекомендациям были штрафы и другие гадости ? Зебилы , мля .
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10.05.2020 16:27 Відповісти
Путлеру останется назвать украинцев ЛишнеХромоСомными...,Мышибраття....
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10.05.2020 16:30 Відповісти
Хватит нести дичь. Покажите горы трупов в Минске. Покажите статистику смертей в Украине за 2019 и 2020 за время карантина . Вам никто не верит
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10.05.2020 16:31 Відповісти
гара ета скока?
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10.05.2020 16:59 Відповісти
Я вже сьогодні бачив як працюють кіоски з одягом😊
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10.05.2020 16:33 Відповісти
Вони можуть працювати, але не приймати клієнтів...
Щось типу, підготовка...
Принаймні, деякі мої знайомі саме тому знаходяться в своїх магазинах цього напрямку...
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10.05.2020 17:46 Відповісти
А ты в наморднике как ходил так и ходишь?
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10.05.2020 18:19 Відповісти
Белорусский телеканал БелСАТ я смотрю каждый день.Там Бацька поносит Путлерское БЫДЛО последними словами...Советую и вам подключить Спутник-ТВ...
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10.05.2020 16:33 Відповісти
А каво он хваліт?
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10.05.2020 17:00 Відповісти
це що...реклама Спутник-ТВ?...гарні бабки косиш?
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10.05.2020 17:33 Відповісти
Про канал БелСат: "Белсат - телевизионный канал, вещающий на белорусском и русском языках. совместно финансируется Министерством иностранных дел Польши и международными донорами, самые крупные из которых -SIDA (Швеция), Совет министров Северных стран, Министерство иностранных дел Норвегии, Министерство иностранных дел Нидерландов и Министерство иностранных дел Канады, правительства Великобритании и Ирландии, а также Государственный департамент США. В Беларуси канал через кабельные и цифровые сети не доступен ввиду неофициального запрета властей."

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/БелСат
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10.05.2020 20:14 Відповісти
а брови, шо с ними будем делать?
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10.05.2020 16:35 Відповісти
Наголо поголити!
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10.05.2020 16:36 Відповісти
значит в раду не ходить!
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10.05.2020 16:39 Відповісти
отменить. дома сами принцесьі справятся.
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10.05.2020 16:38 Відповісти
НИ ОДИН ПАРИКМАХЕР в Германии не работает в перчатках, имею ввиду тех, кто стрижет голову, и немашинкой.
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10.05.2020 16:36 Відповісти
Докажите что бацька не прав. Слабо? А вот позапрещать хлебом неикрмии. Вымеще ответите за все убытки своим майном. Это уже не заблуждение а фррменное издевательство. Начувайтесь узурпаторы.
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10.05.2020 16:37 Відповісти
Ті, хто обрав Зе ображені, тому мені сказали, що оберуть Рабіновича🐸😄
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10.05.2020 16:39 Відповісти
Заставь дурака Богу молится,обязательно станет полковником КГБ-ФСБ Гундяевым,что и вся его Паства
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10.05.2020 16:39 Відповісти
Управлять КоронвиRUSом по видосикам очень тяжело в условиях Самоизоляции и Карантинкулов...
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10.05.2020 16:42 Відповісти
Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 4953
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10.05.2020 16:48 Відповісти
А якщо не на того нападуть?
https://m.youtube.com/watch?v=6l9ZEuNL12s
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10.05.2020 16:51 Відповісти
Немного философии.
Можно излечить психическое расстройство,наивность,заблуждение...,но тупость-это навсегда.
Дарий I Великий.Персидский Царь.
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10.05.2020 16:51 Відповісти
"Если человек долбоеп, тут и реинкарнация хрен поможет" (с) Будда Гаутама
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10.05.2020 17:11 Відповісти
Украине нанесли в первую очередь именно психологический удар,а потом пошла реклама КоронвиRUSa и видосики про Корону в странах якобы всего Мира.И их готовят в новостных лентах денно и нощщно,а зачем?Вызвать панику и Хаос,...о котором Путлер сказал Алексею Венедиктову....,а было это задолго до КоронвиRUSa.....Сегодня разве не ХАОС во всем?Докажите мне обратное....
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10.05.2020 16:59 Відповісти
Якщо співробітник прийшов не робуту з температурою, це значить, що і всі інші співробіткники, в цей момент, вже, ймовірно, інфіковані. Може, все таки, температуру міряти ПЕРЕД тим, як йти на роботу? Не
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10.05.2020 17:04 Відповісти
нет. не правда. хватит нагнетать панику. Даже в одной семье из двух человек вероятность заражения только 15%
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10.05.2020 17:08 Відповісти
навеяло про семью

Родился необычный мальчик, очень долго не мог начать говорить. Привели его к знахарю, а он говорит: этот мальчик особенный, кого он назовет - тот немедленно умрет. Испугались родители, отвезли его к бабушке с дедушкой. Там он через месяц сказал: "Баба", она сразу умерла. Затем: "Деда", и у старика остановилось сердце. Забрали родители мальчика себе, делать нечего. Остался с ним отец, трясется. И вдруг ребенок произносит: "Папа". У отца одышка, весь побелел. Переоделся в чистое, лег на диван, стонет. Вдруг возвращается домой мать и орет: "**** разлегся, собирайся! На похороны идем, сосед умер!!"

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10.05.2020 17:19 Відповісти
Все може бути. Та логічнішим є міряти температуру до, а не під час контакту з людьми
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10.05.2020 18:02 Відповісти
И куда ты потом с этой температурой, которая при чем угодно может быть?
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10.05.2020 19:54 Відповісти
Доктор из Италии роаботаюший 20 лет в клинике.посоветовал под Маску прилепить 5 слоев марли,увлажнить 40% водкой из пульверизатора марлю,дышать 5 минут парами водки,и так целый день.подушку перед сном увлажнить из пульверизатора.Утром КоронвиRUSа уже не будет.Этим способом докьтор спас себя,жену и родственников...Видеобращение подробннее доктора есть в интернете...
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10.05.2020 17:11 Відповісти
Ковидианские хроники......
......Антисептик. От это вещь! Правда используемый спирт не лучшее средство против Вируса, пальма первенства тут принадлежит ацетону в смеси с бензином или клеем Момент. Рецепт избавления от Вируса такой: смачиваем смесью ацетона с бензином тряпочку и засовываем в полиэтиленовый пакет а пакет на голову. Дышим. Такая ингаляция убивает все вирусы , включая еще неизвестные науке, и лечит от всех болезней. Тут главное не переборщить , а то у меня был знакомый убивший таким небулайзером большинство вирусов, и как результат оставшиеся вирусы возмущенно покинули организм, после чего означенный организм умер от тоски. Правда мы и этим совершенно не баловались , передоверив работу с разными антисептиками специально обученным людям.
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10.05.2020 18:20 Відповісти
Побрейте меня пожалуйста в маске.
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10.05.2020 17:22 Відповісти
Шариков заходит к Пребраженскому без маски и с порога орет:
Филллипппыч,где мои 100 грамм?я сегодня ХЕРой совесткого союза,наливай сразу...я сегодня душил ..душил..Душил...,душил...,наливай Филллипыч сразу 250 гр.огненной жидкости,праздник сиводня..паБЕДАбессия...
Пребраженский : Полиграф,кого душил то?
Шариков : Быдло всякое из московской подворотни...
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10.05.2020 17:30 Відповісти
В Вильнюсе ,в Аэропорту ,который сейчас простаивает на автостоянках устроили кинотеатр для автомобилистов под открытым небом с громадным экраном.Забит битком .Молодцы Литовцы!
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10.05.2020 18:21 Відповісти
Вирусобесие продолжается...... Безумные, абсурдные правила, но что интересно, быдло выполняет их на ура.
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10.05.2020 18:31 Відповісти
бидло за визначенням не виконує жодних правил
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10.05.2020 23:30 Відповісти
Рекомендации, какими бы категоричными они ни были, есть всего лишь рекомендации. А тупо подчиняться коронопсихозу, дозволять ставить на себе опыты и экперементы - это ваше личное согласие, имеете право.
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10.05.2020 18:55 Відповісти
На позволивших и промолчавших, подчинившихся и подопытных будет и далее экспериментировать ВОЗ.
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10.05.2020 18:57 Відповісти
Рекомендації щодо роботи кафе, перукарень, магазинів, стоматологій та офісів затверджені Міністерством охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 9254
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10.05.2020 19:02 Відповісти
більшість продовольчих ринків в Україні, незважаючи на дозвіл Кабінету міністрів, так і не відновили свою роботу.Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/fahivets-rozpoviv-na-shcho-zaraz-vitrachajut-groshi-ukrajintsi-679131.html
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10.05.2020 21:47 Відповісти
Название красивое- " рекомендации", так как силой согласно законодательства нельзя заставить
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11.05.2020 09:42 Відповісти
Эта стоматология работала и во время карантина и сейчас - https://stomatology-lementa.com.ua/ . Очень рекомендую
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22.09.2020 15:10 Відповісти
 
 