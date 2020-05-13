Нардеп "Батьківщини" Власенко пояснив, у чому "антиКоломойський" закон не відповідає Конституції

Готувати конституційні подання щодо закону про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам будуть кілька груп у парламенті.

Про це заявив у коментарі журналістові Цензор.НЕТ Євгену Кузьменкові нардеп фракції "Батьківщина" Сергій Власенко.

"Розуміючи, який вигляд має фінальна редакція цього законопроєкту, ми вже почнемо готувати конституційне подання, - сказав Власенко. - А далі - подивимося. Я впевнений, що готувати конституційні подання будуть кілька груп у парламенті. Думаю, що той, хто найкраще підготує, і буде представляти своє (а можливо, спільне) подання у Конституційному суді".

Він також перерахував, у яких моментах бачить невідповідність закону Конституції.

"По-перше, є стаття 124 Конституції, яка говорить, що суду підсудні всі правовідносини в Україні. А цей закон нам говорить: ні, ви не можете вимагати того і цього!

По-друге, ключовий принцип правової системи - не покарати винного, а ефективно відновити порушені права. Тобто, грубо кажучи, якщо у мене щось украли, головне завдання - не посадити злодія в тюрму, а повернути мені вкрадене.

А тут нам кажуть: дивіться, ви можете встановити, що ваш банк ліквідовано незаконно. І ви можете встановити, що Нацбанк зробив купу порушень. Але, попри те, що ваш банк ще не ліквідовано, ви не маєте права на те, щоб вам цей банк повернули!

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Але ж таке трактування - це маячня! Якщо банк і сьогодні функціонує, і судом встановлено, що у мене його незаконно забрали, - то почекайте, чому я не можу повернути собі свій банк?

І ще: у нас є такий принцип судового процесу - рівність і змагальність сторін. Для суду немає заздалегідь встановлених доказів. І суд у рамках змагання двох сторін з однаковими правами встановлює істину. А що ми маємо в цій ситуації? Нам кажуть, що у нас, виявляється, з'являється супервідповідач в особі Національного банку. І виходить, що оте, це і ось це у Нацбанку оскаржити не можна. Але навіть якщо ви оскаржили і прийшли в суд, то суд зобов'язаний керуватися висновками Нацбанку.

Зачекайте, але ж він відповідач у справі! То що ж це тоді за профанація судової системи", - резюмував Власенко.

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада ухвалила закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам, відомий також як "антиКоломойський" закон. "За" проголосували 270 депутатів.

Партія "Батьківщина" пообіцяла оскаржити закон у Конституційному суді.