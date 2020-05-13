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Нардеп "Батькивщины" Власенко объяснил, в чем "антиКоломойский" закон не соответствует Конституции

Нардеп

Готовить конституционные представления относительно закона о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам будут несколько групп в парламенте.

Об этом заявил в комментарии журналисту Цензор.НЕТ Евгению Кузьменко нардеп фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

"Понимая, как выглядит финальная редакция этого законопроекта, мы уже начнем готовить конституционное представление, - сказал Власенко. – А дальше – посмотрим. Я уверен, что готовить конституционные представления будут несколько групп в парламенте. Думаю, что тот, кто лучше его подготовит, и будет представлять свое (а возможно, совместное) представление в Конституционном суде".

Он также перечислил, в каких моментах видит несоответствие закона Конституции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Осадчук об оспаривании "антиКоломойского" закона: Есть политическая воля, в Конституционном суде есть адекватные люди, которые это прекрасно понимают

"Во-первых, есть статья 124 Конституции, которая говорит, что суду подсудны все правоотношения в Украине. А этот закон нам говорит: нет, вы не можете требовать то-то и то-то!

Во-вторых, ключевой принцип правовой системы – не наказать виновного, но эффективно восстановить нарушенные права. То есть, грубо говоря, если у меня что-то украли, главная задача – не посадить вора в тюрьму, но вернуть мне украденное.

А здесь нам говорят: смотрите, вы можете установить, что ваш банк ликвидирован незаконно. И вы можете установить, что Нацбанк совершил кучу нарушений. Но, несмотря на то, что ваш банк еще не ликвидирован, вы не имеете права на то, чтобы вам этот банк вернули!

Но ведь такая трактовка – это бред! Если банк и сегодня функционирует, и судом установлено, что у меня его незаконно забрали, - то подождите, почему я не могу вернуть себе свой банк?

Также читайте: "АнтиКоломойский" закон ожидают Конституционный суд и ЕСПЧ, - Малюська

И еще: у нас есть такой принцип судебного процесса – равенство и состязательность сторон. Для суда нет заранее установленных доказательств. И суд в рамках состязания двух сторон с одинаковыми правами – устанавливает истину. А что мы имеем в этой ситуации? Нам говорят, что у нас, оказывается, появляется суперответчик в лице Национального банка. И выходит, что вон то, это и вот это у Нацбанка обжаловать нельзя. Но даже если вы обжаловали и пришли в суд, то суд обязан руководствоваться выводам Нацбанка.

Подождите, но ведь он ответчик по делу! Так а что же это тогда за профанация судебной системы", - резюмировал Власенко

Читайте статью "Рада дала 270 голосов за антиКоломойский закон во втором чтении. Но радоваться рано".

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.

Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.

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Автор: 

Власенко Сергей (1361) ВР (29304) закон (3179) Коломойский Игорь (1793) КС (2249) Батькивщина (2014)


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Топ комментарии
+44
Нардеп "Батькивщины" Власенко объяснил, в чем "антиКоломойский" закон не соответствует Конституции - Цензор.НЕТ 7904
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13.05.2020 21:06 Ответить
+25
Вспомнить год назад как Жуля объяснялась в любви Бородатой Бабушке и не надо объяснений
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13.05.2020 21:06 Ответить
+24
Чувак 5 лямов зелени получил за то, шо его подруга в лазарете на консервации лежала
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13.05.2020 21:04 Ответить
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14.05.2020 02:13 Ответить
Беня наверное Юльке пообещал деньжат подкинуть ...вот Власенко и старается
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14.05.2020 06:18 Ответить
Беня наверное Юльке пообещал деньжат подкинуть ...вот Власенко и старается
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14.05.2020 06:19 Ответить
как будто Власенко не понимает что в Украине НЕТ СУДОВ
Есть ОПГ по добыче денег
Только поэтому и нужен этот закон
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14.05.2020 07:46 Ответить
Нардеп "Батьківщини" Власенко пояснив, у чому "антиКоломойський" закон не відповідає Конституції - Цензор.НЕТ 6488
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14.05.2020 09:02 Ответить
Юля ще раз себе показала - не нарід її тербує, а один олігарх. А де Ваньок Суліма? Що там вже буде "втирати" сьогодні? Юля шпійон російський, чи маророський?
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14.05.2020 09:30 Ответить
Юлька крала, краде і буде красти якщо її не зупинити. Вона за всю свою діяльність завжди вступали в договорняки з злодіями щоб розкрадати разом Державу. А її прихвосні будуть все робити щоб відбілювати злодійства красти і подалі. На народ їм начхати.
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14.05.2020 11:07 Ответить
Не навязывай людям теоретические измышления. Это - для диссертации. Скажи просто: ты за то, чтобы Колому вернули Приватбанк? И всем все сразу станет понятно. Без выкрутасов, без казуистики. А то ты, Юля и вся Батькивщина в последнее время что-то непонятное несете. Или до этого все было брехней? Один голос вы потеряли.
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14.05.2020 11:32 Ответить
Они же с Юлей бабло уже получили?
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14.05.2020 19:59 Ответить
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