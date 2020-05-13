Нардеп "Батькивщины" Власенко объяснил, в чем "антиКоломойский" закон не соответствует Конституции

Готовить конституционные представления относительно закона о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам будут несколько групп в парламенте.

Об этом заявил в комментарии журналисту Цензор.НЕТ Евгению Кузьменко нардеп фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

"Понимая, как выглядит финальная редакция этого законопроекта, мы уже начнем готовить конституционное представление, - сказал Власенко. – А дальше – посмотрим. Я уверен, что готовить конституционные представления будут несколько групп в парламенте. Думаю, что тот, кто лучше его подготовит, и будет представлять свое (а возможно, совместное) представление в Конституционном суде".

Он также перечислил, в каких моментах видит несоответствие закона Конституции.

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"Во-первых, есть статья 124 Конституции, которая говорит, что суду подсудны все правоотношения в Украине. А этот закон нам говорит: нет, вы не можете требовать то-то и то-то!

Во-вторых, ключевой принцип правовой системы – не наказать виновного, но эффективно восстановить нарушенные права. То есть, грубо говоря, если у меня что-то украли, главная задача – не посадить вора в тюрьму, но вернуть мне украденное.

А здесь нам говорят: смотрите, вы можете установить, что ваш банк ликвидирован незаконно. И вы можете установить, что Нацбанк совершил кучу нарушений. Но, несмотря на то, что ваш банк еще не ликвидирован, вы не имеете права на то, чтобы вам этот банк вернули!

Но ведь такая трактовка – это бред! Если банк и сегодня функционирует, и судом установлено, что у меня его незаконно забрали, - то подождите, почему я не могу вернуть себе свой банк?

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И еще: у нас есть такой принцип судебного процесса – равенство и состязательность сторон. Для суда нет заранее установленных доказательств. И суд в рамках состязания двух сторон с одинаковыми правами – устанавливает истину. А что мы имеем в этой ситуации? Нам говорят, что у нас, оказывается, появляется суперответчик в лице Национального банка. И выходит, что вон то, это и вот это у Нацбанка обжаловать нельзя. Но даже если вы обжаловали и пришли в суд, то суд обязан руководствоваться выводам Нацбанка.

Подождите, но ведь он ответчик по делу! Так а что же это тогда за профанация судебной системы", - резюмировал Власенко

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Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла закон о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам, известный также как "антиКоломойский" закон. "За" проголосовали 270 депутатов.

Партия "Батькивщина" пообещала обжаловать закон в Конституционном суде.

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